POHLED: Titul v Billie Jean King Cupu? Skromnost stranou. Kdy jindy, když ne teď
Psal se rok 2018, když české tenistky v pražské O2 areně porazily Spojené státy a získaly svůj 11. titul v tehdejším Fed Cupu. Od té doby soutěž doznala řady změn, včetně názvu i herního formátu. A zároveň také začalo české čekání na další úspěch. Do letošního ročníku vstoupí Češky pod vedením Strýcové v sestavě, která jiné ambice než ty nejvyšší, mít nemůže. Ostřílená kapitánka však zůstává opatrná.
"Nedala jsem si vůbec žádné cíle. Spíše mám myšlenky teď a tady a jako první nás čeká Británie. Nemám v hlavě, co by mohlo být a že by se to mohlo vyhrát. Nikdy jsem takto dopředu nepřemýšlela, protože se to vždy obrátilo proti mně. Jsem raději pokornější," říkala bývalá světová deblová jednička.
Statistická fakta, očekávání fanoušků i odborníků, však český tým pasují do pozice, kdy bude od čtvrtfinálového zápasu s Velkou Británií postaven před jasný cíl – vyhrát. A ideálně celou soutěž. Vše ostatní může být považováno za zklamání.
A není divu. Češky vyrazí do boje s dvěma hráčkami elitní světové desítky a zároveň finalistkami letošního Wimbledonu Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Aby toho nebylo málo, do čtyřhry je připravena dvanáctinásobná grandslamová šampionka v deblu a úřadující světová jednička Kateřina Siniaková.
Žádná jiná z osmičky reprezentací, která se účastní závěrečného klání, se ničím podobným pochlubit nemůže. Papírově největším konkurentem může být Ukrajina, která do boje vyšle světovou desítku Elinu Svitolinovou a jen o místo níže postavenou Martu Kosťukovou.
Nejvýše postavenou hráčkou, která se na turnaji nejlepších celků představí, bude světová dvojka Jelena Rybakinová, kterou v barvách Kazachstánu doplní Julia Putincevová. Vyjma případného duelu s Rybakinovou tak půjdou české tenistky do každého zápasu v roli papírových favoritek. Zrádný systém dvou dvouher a případné závěrečné čtyřhry však může veškeré teoretické předpoklady proměnit v bezcenný kus papíru.
"Papírově jsme silnější než je Británie. To je prostě fakt. Asi bych řekla, že bychom měly být favoritky, ale sama jsem jako hráčka zažila, že tenistky předvádí v Billie Jean King Cupech takové výkony, že se na tohle prostě spoléhat nedá. Vše je otevřené," dodala Strýcová.
Zda se tentokrát papírové předpoklady potvrdí a české tenistky po osmi letech znovu zvednou nad hlavu slavnou trofej, uvidíme od 22. do 27. září.
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