Vondroušová musela dostat čtyřletý trest. Je to nešťastné, ale jiná možnost nebyla, tvrdí ITIA

DNES, 11:05
Téma 31
Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové, kterou v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu uvedla, že nezávislý tribunál měl pro hráčku veškeré pochopení a událost označil za velice nešťastnou záležitost. Ohledně výše trestu však neměl na vybranou.
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová dostala čtyřletý trest (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v systému, v němž informují, kdy a kde budou k zastižení.

Wimbledonská vítězka z roku 2023 proto komisařku do svého bytu v Praze nevpustila. Při obhajobě argumentovala, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření. Ta podle svého tvrzení všechny náležitosti splnila.

Bývalá světová šestka se také hájila tím, že se potýkala s akutní stresovou reakcí, kvůli níž nejednala racionálně. Tribunál to zohlednil, dospěl ale k rozhodnutí, že tento stav nebyl ospravedlněním pro odmítnutí dopingového testu.

V nynější zprávě ITIA popisuje rozhovor Vondroušové s komisařkou přes interkom. Podle komisařky šlo o dvě konverzace, tenistka mluvila o jedné. Vondroušová volala svému agentovi, který stejně jako ona netušil, že dopingové kontroly se mohou odehrávat i mimo stanovený čas.

Psala také svému příteli přes WhatsApp, kde se o komisařce vyjádřila vulgárně. S komisařkou, která na ni dlouho zvonila, se následně setkala před domem, když šla venčit psa.

ITIA zpochybnila tvrzení Vondroušové, že měla pocit, že je její bezpečnost ohrožena. Odmítla srovnání s útokem na Petru Kvitovou, kterou v jejím bytě v Prostějově pořezal v roce 2016 muž při ozbrojeném přepadení.

Podle agentury je místo v Praze, kde Vondroušová žije, celkem bezpečné. Venčení psa také neodpovídalo tomu, že by se hráčka bála. A v komunikaci s agentem a přítelem Vondroušová žádné obavy o svou bezpečnost nevyjádřila.

Sedmadvacetiletá Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS, což by podle BBC měla učinit do 11. srpna, kdy vyprší lhůta. Kdyby neuspěla, distanc jí vyprší 21. června 2030.

Celá zpráva ITIA

Ondřej Jirásek, ČTK
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Komentáře

32
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Tomas_Smid_fan
01.08.2026 12:14
Bohužel pro Maky je zjevné, že se radila se špatnými lidmi a svým přístupem to nevylepšila.
Takže, škoda výborné hráčky, co víc vítězky Wimblu, na druhou stranu zraněné a s přístupem, kterým si zavařila.

Na druhou stranu ovšem, mě popouzí myšlenka, že pokud by se toto stalo (ono by se to samozřejmě díky profesionalitě dotyčných stát nemohlo) Alcarazovi nebo Sinnerovi, úplně vidím, jak jdou bafuňáři proti tak velkým penězům a kontraktům.
Sinnerův prohřešek byl řekněme marginální, ale uklizen byl příkladně ze všech stran. Nedělám si iluze, že ve stejném případě jako u Maky by se nakonec řešení našlo a na "4roky jinak to nejde" by se na pohodu zapomnělo.
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Mantra
01.08.2026 12:21
jsi tím, s kým se radíš, s kým mluvíš, žiješ, radíš se etc. Radu vždy dostaneš takovou, jako jsou lidé, na které se o ni obrátíš. A trest/odměna přijde vždy podle kvality dotyčných. To učí terapeuti na lebedu, to by měla MV vědět dobře. Ale její zkoučená hlava to ještě dosud nepobrala.

prostě to máš za to, s jakými lidmi se stýkáš
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Saulnier
01.08.2026 12:22
je to tak
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Mantra
01.08.2026 11:45
aha, tak vida, ten info distanc pár týdnů, odnesl i toto...

nicméně přejme ji ten důchod
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misa
01.08.2026 11:30
https://sport.aktualne.cz/tenis/zvoni-tady-nejaka-kr-z-dopingu-itia-zverejnila-detaily-z-pripadu-vondrousove/r~aaa2956d941afe96b9558bbac22ff04b/

Molina je taky borec, když nezná základní antidopingová pravidla, zcela zásadní pro jeho klienty Tenhle člověk byl dlouhou dobu agentem i Marušky, která před letošní sezónou změnila celou agenturu, která se o ní stará. Asi k tomu měla dobrý důvod...
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com
01.08.2026 11:37
Mezitím stihla Vondroušová napsat na Whatsappu i zprávu svému příteli, také tenistovi, Andrew Paulsonovi.

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MilasTHFC
01.08.2026 11:38
Za blbost se plati, lepe to nejde shrnout.
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LiJ
01.08.2026 12:25
Hanlivě označila Gertrudu jak?
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Soptik
01.08.2026 11:15
Jak můžou probíhat kontroly i mimo stanovený čas ??? To jako když bude na turnaji a dovolené a komkisařka se k ní nedozvoní, tak to bude bráno jako porušení pravidel o dopingu ??? Co je tohle za bordel !!!!!!!!!!!
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 11:16
Kdyby Markéta nereagovala, nestane se nic. Můžou chodit mimo časové okno, ale pokud tě nezastihnou, tak žádný postih nemáš.
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MilasTHFC
01.08.2026 11:27
Presne tak. Vondrousova si za celou tu kauzu muze jen a jen sama svou s promunitum blbosti.
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Vlk-v-trave
01.08.2026 11:48
To neni pravda... do systemu ADAMs, nebo jak se to jmenuje predni hracky WTA musi zadat presne pobyty... a nahlasit dodatecne tzv. 60min. okno... Mimo okno mohou kontrolovat kdykoliv se jim zamane - jdou presne na zahlasenou adresu v systemu ....a jak te tam nezastihnou tak postihy samozrejme za to jsou... (mensi nez jak je posles jakkoliv do haje...ale to zase je logicke)
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 11:54
Pokud komisař přijde mimo stanovené hodinové okno, tak ti logicky žádný postih nehrozí, když tam nejsi. Pokud přijde během toho okna, tak samozřejmě dostaneš čárku a za tři zmeškané testy je trest.
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 11:55
To je přesně případ Markéty. Komisařka přišla mimo okno, a kdyby Vondroušová nebyla doma (nereagovala na zvonek nebo neotevřela), žádný trest nedostane. To je namátková kontrola. Vždyť je to logické :)
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Vlk-v-trave
01.08.2026 12:27
Omlouvam se... postih -> si asi myslel trest... spatne jsem porozumel...
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tenisman1233
01.08.2026 11:50
Dostaneš čárečku a za více čáreček přichází tresty
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falcon_heavy
01.08.2026 12:04
To si pleteš se situací, kdy hráčku komisař nezastihne během okna.
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tenisman1233
01.08.2026 12:10
Ano,pokud se neprokáže, že jsi o kontrole věděl a úmyslně se vyhnul.
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 12:18
Jak můžeš vědět o namátkové kontrole? To by pak nedávalo smysl :)
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tenisman1233
01.08.2026 12:23
Zazvoní a řekne:doping a ty budeš dělat že tam nejsi a prokáže se že jsi se úmyslně vyhnul testu tak přijde trest.
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Vlk-v-trave
01.08.2026 12:24
Na 100 % dostavas zapis, warning... jdes na black list... (take zalezi jeste na pripadu)
... carecku tak v hospode jak si das pivo :-)
Postihy proste jsou... to ze nedostanes hned nejaky trest nemeni nic na tom, ze se nic nedeje... a nemyslim jen o tenisu... ale obecne. V atletice si spec. nektere vyhmatli prave mimo okno...
Jinak jiste... rozdil tam je, jak by delala, ze neni doma... zakaz hned nedostane... jen jde na black list, mela by s nema tezko... ale byla by zatim, bez flastru... stale to ale neznamena, ze se jako nic nedeje...
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LiJ
01.08.2026 12:27
Proč tolik teček a žádné čárky a háčky?
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LiJ
01.08.2026 12:23
No a co kdyby se našlo v moči cca litr vodky a tráva? Jaký by byl trest, když vlastně by to bylo mimo turnaj?
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LiJ
01.08.2026 12:23
Teda pro dámu súíš sedmička vína, z litru vodky by jistě nebyla schopna otevřít nikomu.
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Blondie
01.08.2026 12:30

Furt?
Porad to nechapes?
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MilasTHFC
01.08.2026 11:14
Tady je chyba na samotnem zacatku. Ona ani jeji agent nevi, ze se muze testovat mimo okna. Tak at ten sport nedela, kdyz nezna pravidla. At jde za pokladnu v Lidlu.
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Soptik
01.08.2026 11:16
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LiJ
01.08.2026 11:25
Kauflandu!
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com
01.08.2026 11:34
jedine do Billy
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pantera1
01.08.2026 11:55
Ale Lidl se vyplatí, říká to Mahdal . A to je směroplatný, to říkala zas Máňa
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LiJ
01.08.2026 12:28
Kaufland je největší, tam by se neztratila.
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Mantra
01.08.2026 12:06
pro klobás z kobyly, to zase říkal tenhleten Záviš
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