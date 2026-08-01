Vondroušová musela dostat čtyřletý trest. Je to nešťastné, ale jiná možnost nebyla, tvrdí ITIA
Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v systému, v němž informují, kdy a kde budou k zastižení.
Wimbledonská vítězka z roku 2023 proto komisařku do svého bytu v Praze nevpustila. Při obhajobě argumentovala, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření. Ta podle svého tvrzení všechny náležitosti splnila.
Bývalá světová šestka se také hájila tím, že se potýkala s akutní stresovou reakcí, kvůli níž nejednala racionálně. Tribunál to zohlednil, dospěl ale k rozhodnutí, že tento stav nebyl ospravedlněním pro odmítnutí dopingového testu.
V nynější zprávě ITIA popisuje rozhovor Vondroušové s komisařkou přes interkom. Podle komisařky šlo o dvě konverzace, tenistka mluvila o jedné. Vondroušová volala svému agentovi, který stejně jako ona netušil, že dopingové kontroly se mohou odehrávat i mimo stanovený čas.
Psala také svému příteli přes WhatsApp, kde se o komisařce vyjádřila vulgárně. S komisařkou, která na ni dlouho zvonila, se následně setkala před domem, když šla venčit psa.
ITIA zpochybnila tvrzení Vondroušové, že měla pocit, že je její bezpečnost ohrožena. Odmítla srovnání s útokem na Petru Kvitovou, kterou v jejím bytě v Prostějově pořezal v roce 2016 muž při ozbrojeném přepadení.
Podle agentury je místo v Praze, kde Vondroušová žije, celkem bezpečné. Venčení psa také neodpovídalo tomu, že by se hráčka bála. A v komunikaci s agentem a přítelem Vondroušová žádné obavy o svou bezpečnost nevyjádřila.
Sedmadvacetiletá Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS, což by podle BBC měla učinit do 11. srpna, kdy vyprší lhůta. Kdyby neuspěla, distanc jí vyprší 21. června 2030.
Celá zpráva ITIA
Komentáře
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Takže, škoda výborné hráčky, co víc vítězky Wimblu, na druhou stranu zraněné a s přístupem, kterým si zavařila.
Na druhou stranu ovšem, mě popouzí myšlenka, že pokud by se toto stalo (ono by se to samozřejmě díky profesionalitě dotyčných stát nemohlo) Alcarazovi nebo Sinnerovi, úplně vidím, jak jdou bafuňáři proti tak velkým penězům a kontraktům.
Sinnerův prohřešek byl řekněme marginální, ale uklizen byl příkladně ze všech stran. Nedělám si iluze, že ve stejném případě jako u Maky by se nakonec řešení našlo a na "4roky jinak to nejde" by se na pohodu zapomnělo.
prostě to máš za to, s jakými lidmi se stýkáš
nicméně přejme ji ten důchod
Molina je taky borec, když nezná základní antidopingová pravidla, zcela zásadní pro jeho klienty Tenhle člověk byl dlouhou dobu agentem i Marušky, která před letošní sezónou změnila celou agenturu, která se o ní stará. Asi k tomu měla dobrý důvod...
... carecku tak v hospode jak si das pivo :-)
Postihy proste jsou... to ze nedostanes hned nejaky trest nemeni nic na tom, ze se nic nedeje... a nemyslim jen o tenisu... ale obecne. V atletice si spec. nektere vyhmatli prave mimo okno...
Jinak jiste... rozdil tam je, jak by delala, ze neni doma... zakaz hned nedostane... jen jde na black list, mela by s nema tezko... ale byla by zatim, bez flastru... stale to ale neznamena, ze se jako nic nedeje...
Furt?
Porad to nechapes?