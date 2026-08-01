Životní turnaj mladé Češky pokračuje! Viďmanová skolila favoritku a bude hrát o největší finále

DNES, 05:51
Aktuality 29
WTA MEMPHIS - Darja Viďmanová znovu vylepšila své kariérní maximum. Česká tenisová naděje na turnaji WTA v Memphisu udolala po dvouapůlhodinové bitvě 6:4, 6:7, 6:1 domácí favoritku Katie Volynetsovou a zvládla své první čtvrtfinále na hlavním okruhu.
Profily hráčů
Volynets Katie
Vidmanova Darja
Darja Viďmanová vyhrála své první čtvrtfinále na okruhu WTA (© JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Viďmanová – Volynetsová 6:4, 6:7, 6:1

Před startem turnaje měla Viďmanová na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu a na další čekala skoro rok. Teď ovšem hraje v Memphisu životní turnaj a už dvakrát vylepšila své osobní maximum na nejvyšší tenisové úrovni.

Přestože 23letá Češka v žebříčku figuruje jen o 21 míst níž než Američanka, byla Volynetsová papírovou favoritkou na postup. Úvodní dva sety byly naprosto vyrovnané a každý z nich trval zhruba hodinu. Viďmanová ztratila náskok brejku z prvního gamu, ovšem ve druhé polovině úvodního dějství náskok obnovila a znovu si ho vzít nenechala.

Druhá sada překvapivě nenabídla ani jednu brejkbolovou příležitost. Obě aktérky na servisu dominovaly a rozhodnout musel tie-break. Česká hráčka v něm dvakrát dohnala manko minibrejku, ale zkrácenou hru nakonec prohrála 5:7 a musela pokračovat.

Viďmanová se nenechala ztrátou těsného setu rozhodit. Naopak zareagovala naprosto fantasticky a Volynetsová jí byla schopná vzdorovat jen na začátku posledního dějství. Češka získala oba úvodní gamy přes shodu a pak už na kurtu dominovala. Volynetsová se na výsledkovou tabuli v této sadě propracovala až na poslední chvíli a vyhnula se potupnému kanárovi.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Viďmanové se podařilo navázat na skalpy Mariny Bassolsové a grandslamové šampionky Sloane Stephensové a znovu vylepšit své osobní maximum na nejvyšším okruhu. Další vítězství by ji posunulo zpátky do elitní stovky žebříčku, do které se předtím dostala hlavně díky úspěchům na nižších okruzích.

Hratelnou soupeřku rozhodně bude mít i v sobotním semifinále, v němž vyzve nenasazenou Renatu Zarazúaovou. Mexičanka ale chytla v Memphisu skvělou formu a jasně porazila McCartney Kesslerovou, Tatjanu Mariaovou i Anastasiji Zacharovovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Memphisu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

29
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bardunek666
01.08.2026 08:30
Jedinečná šance na titul.
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Mony
01.08.2026 08:39
Určitě. Nejen kvůli soupeřkám, ale hlavně kvůli formě. Pokrok, hl.na servisu a celkovému důrazu, je znatelný
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bardunek666
01.08.2026 08:46
Ano, servis se zdá být velmi slušný. A proti Stephens jsem viděl i slušný cit pro míč. :)
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Mony
01.08.2026 08:52
Ten už měla i dříve, ale je pro mě největší lahůdkou, jak přesně bezchybně dokáže umístit i těžké balóny. Ano cit pro balón bych u ní dal na 1.místo, pak pohyb do stran a obratnost vzhledem k její výšce(Plíšková může závidět)
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pantera1
01.08.2026 08:19
Darja chce za ostatníma holkama zpátky do první stovky. Držím palce, ať se to povede. Chtělo by to ten Memphis opanovat .
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com
01.08.2026 08:27
a beztak to vyhraje ta 16ti leta Ruska, ktera si z ITFka odskocila na svuj prvni WTA turnaj a hned bude titul
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pantera1
01.08.2026 08:35
Nesýčkuj tak, od toho máme pana Tommra.
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Mony
01.08.2026 08:39
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milik254
01.08.2026 07:35
Bude tady článek o tom, že bylo zveřejněné celé rozhodnutí včetně odůvodnění v kauze Markéty? A plyne z něj, že je bohužel ještě větší kráva, než jsme si mysleli?
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jih
01.08.2026 08:14
Já jsem si nic nemyslel, mě to tak nějak míjí...jiné holky sleduju.
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com
01.08.2026 08:28
ja sleduji i kluky
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falcon_heavy
01.08.2026 08:52
Můžeš to nějak specifikovat?
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3ryba16
01.08.2026 08:54
Ta paní je mi ukradená! Nějak jsem jí nedokázal přijít na chuť. Já jsem zase ukradený jí, takže nula od nuly pojde!
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jacksomm
01.08.2026 05:59
Pokud se nepletu, je napsána dnes na 16:00 v Kanadě na první kolo kvalifikace.. to se rozpůlí ?
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Frick
01.08.2026 05:59
Nedostane SE?
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Mony
01.08.2026 06:00
Jeden sponzor jí poskytl tryskáč
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Mony
01.08.2026 06:03
V Torontu ji přesunuli na konec programu. Měla by to stihnout. Po zápase zpět na finále do Memphisu a zase do Toronta..to je profi tenis.
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jacksomm
01.08.2026 06:07
Haha, hrát paralelně dva turnaje, to je dobrej nesmysl. To jste vymyslel teď ?
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Mony
01.08.2026 06:19
Sorry, právě se probudil..asi se mi to zdálo.
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 06:00
Bude se muset odhlásit.
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jacksomm
01.08.2026 06:03
Odhlásit z tisícovky kvůli semifinále (možnému) dvestepadesatky ? no.. to jsem zvědav, jak se rozhodne.
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frenkie57
01.08.2026 07:03
Bude pokračovat v Memphisu, to je jasný. Tam může při nynější vykonnosti a díky slabému odsazení dosáhnout i na titul, kdežto v té Kanadě co? Odehraje tu jednozápasovou kvaldu, jedno kolo v MD a šmytec. Volba je jasná.
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jacksomm
01.08.2026 07:32
Tak já nevím, jestli třeba 2.kolo v Kanadě není víc bodů, než semifinále 250.. Nevím, nemám to spočítaný..
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tenisman1233
01.08.2026 07:33
3.kolo na tisícovce-65 bodů
Sf 250-98
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honza.khp
01.08.2026 07:46
přesně ... navíc v případném 2. kolo v Torontu by šla na 1-32 nasazené, takže to 3. kolo by bylo spíš nereálné
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Mony
01.08.2026 08:25
V SF už je, tedy 98 bodů má.Další výhra, tedy finále , to je 163 bodů, když už tady mluvíme o případných postupech.
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Mony
01.08.2026 08:35
S penězy je to ale obráceně..za. 3.kolo tisícovky asi 50tisíc dolarů,
Za finále jen 22 tisíc...ani titul WTA ,tedy 44tisíc se nevyrovná reálnému 3.kolu tisícovky, kde je asi 50 tisíc$.
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Frick
01.08.2026 05:58
https://www.instagram.com/dashavidmanova/ - Jako je to RuSSka....

Stejně je to zajímavý, jak jediná akceptovatelná fobie v ČR, je Russofobie.
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Frick
01.08.2026 06:02
https://www.instagram.com/p/CBiz-aJg8J4/?img_index=2 - Hm..... Radši bych se třeba jejich rodičů neptal na jejich názor na SVO.
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