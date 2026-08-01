Životní turnaj mladé Češky pokračuje! Viďmanová skolila favoritku a bude hrát o největší finále
Viďmanová – Volynetsová 6:4, 6:7, 6:1
Před startem turnaje měla Viďmanová na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu a na další čekala skoro rok. Teď ovšem hraje v Memphisu životní turnaj a už dvakrát vylepšila své osobní maximum na nejvyšší tenisové úrovni.
Přestože 23letá Češka v žebříčku figuruje jen o 21 míst níž než Američanka, byla Volynetsová papírovou favoritkou na postup. Úvodní dva sety byly naprosto vyrovnané a každý z nich trval zhruba hodinu. Viďmanová ztratila náskok brejku z prvního gamu, ovšem ve druhé polovině úvodního dějství náskok obnovila a znovu si ho vzít nenechala.
Druhá sada překvapivě nenabídla ani jednu brejkbolovou příležitost. Obě aktérky na servisu dominovaly a rozhodnout musel tie-break. Česká hráčka v něm dvakrát dohnala manko minibrejku, ale zkrácenou hru nakonec prohrála 5:7 a musela pokračovat.
Viďmanová se nenechala ztrátou těsného setu rozhodit. Naopak zareagovala naprosto fantasticky a Volynetsová jí byla schopná vzdorovat jen na začátku posledního dějství. Češka získala oba úvodní gamy přes shodu a pak už na kurtu dominovala. Volynetsová se na výsledkovou tabuli v této sadě propracovala až na poslední chvíli a vyhnula se potupnému kanárovi.
Viďmanové se podařilo navázat na skalpy Mariny Bassolsové a grandslamové šampionky Sloane Stephensové a znovu vylepšit své osobní maximum na nejvyšším okruhu. Další vítězství by ji posunulo zpátky do elitní stovky žebříčku, do které se předtím dostala hlavně díky úspěchům na nižších okruzích.
Hratelnou soupeřku rozhodně bude mít i v sobotním semifinále, v němž vyzve nenasazenou Renatu Zarazúaovou. Mexičanka ale chytla v Memphisu skvělou formu a jasně porazila McCartney Kesslerovou, Tatjanu Mariaovou i Anastasiji Zacharovovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Sf 250-98
Za finále jen 22 tisíc...ani titul WTA ,tedy 44tisíc se nevyrovná reálnému 3.kolu tisícovky, kde je asi 50 tisíc$.
Stejně je to zajímavý, jak jediná akceptovatelná fobie v ČR, je Russofobie.