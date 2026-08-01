Krutý los pro Češky! Plíšková a Bejlek měly smůlu, Nosková může potkat kata hráček TOP 10
Jednoznačně nejhorší los mají Karolína Plíšková se Sárou Bejlek. Bývalá světová jednička Plíšková vyzve kontroverzní Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou a pak má v cestě úřadující šampionku French Open a nasazenou pětku Mirru Andrejevovou. Bejlek změří síly s Xiyu Wang a v případě postupu ji čeká Iga Šwiateková, na kterou jasně nestačila nedávno na pařížské antuce.
Docela smůlu měla i Kateřina Siniaková. Po volném losu v prvním kole by měla zvládnout souboj s Kamillou Rachimovovou, nebo Venus Williamsovou, ovšem ve třetím kole bude nejspíš čekat dvojnásobná šampionka kanadského Masters Jessica Pegulaová.
Naopak Nikola Bartůňková má celkem zajímavý los, přestože je nenasazená. V prvním kole bude favoritkou proti grandslamové šampionce a domácí hvězdě Biance Andreescuové, která už roky nemá nejlepší formu. Poté by čelila trápící se Claře Tausonové a ideálně na tom nejsou ani Amanda Anisimovová s Elinou Svitolinovou. Ve čtvrtfinále by mohla narazit na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Největší nadějí bude samozřejmě Linda Nosková, která se představí poprvé po senzačním wimbledonském triumfu. Čerstvá grandslamová šampionka má na úvod volno a její první soupeřkou bude Caty McNallyová, nebo kvalifikantka. Ve třetím kole může potkat kata hráček TOP 10 Alexandru Ealaovou. Filipínka má teď skvělou formu, ale s Noskovou oba předchozí souboje jasně prohrála.
V osmifinále by Nosková mohla nastoupit proti Marii Bouzkové. Další z nasazených Češek začne proti krajance Tereze Valentové, či Taylor Townsendové. České derby o postup do čtvrtfinále by však mohla překazit Belinda Bencicová.
Právě Švýcarka může být první vážnější hrozbou pro rozjetou Noskovou. Případné čtvrtfinále s Coco Gauffovou by nebylo o moc jednodušší a do semifinále může projít trápící se Jelena Rybakinová, nebo Ruska Andrejevová.
V Torontu startuje také Barbora Krejčíková. Ta má za sebou výbornou přípravu, jelikož ovládla Atény a došla do semifinále v Praze, ve kterém už jí došly síly. Na úvod vyzve Ljudmilu Samsonovovou, nebo Janice Tjenovou. V cestě má také rozjetou veteránku Soranu Cirsteaovou a v osmifinále by se s největší pravděpodobností střetla s Rybakinovou.
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Los Katky Siniakové se mi naopak líbí. S trochou štěstí by si mohla ve druhém kole zahrát s legendární Venus Williams ...
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