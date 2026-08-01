Krutý los pro Češky! Plíšková a Bejlek měly smůlu, Nosková může potkat kata hráček TOP 10

DNES, 18:15
Previews 8
Celkem osm českých tenistek si zahraje hlavní soutěž na Masters v Torontu a některé z nich schytaly velmi krutý los. Nejhůř dopadly bývalá světová jednička Karolína Plíšková a Sára Bejlek. Největší nadějí bude úřadující wimbledonská královna Linda Nosková, která má v cestě několik překážek včetně postrachu hráček TOP 10 žebříčku.
Profily hráčů (7)
Nosková Linda
Bouzková Marie
Valentova Tereza
Krejčíková Barbora
Plíšková Karolína
Siniaková Kateřina
Bejlek Sara
Bartůňková Nikola
Karolína Plíšková schytala v Torontu velmi těžký los (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Jednoznačně nejhorší los mají Karolína Plíšková se Sárou Bejlek. Bývalá světová jednička Plíšková vyzve kontroverzní Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou a pak má v cestě úřadující šampionku French Open a nasazenou pětku Mirru Andrejevovou. Bejlek změří síly s Xiyu Wang a v případě postupu ji čeká Iga Šwiateková, na kterou jasně nestačila nedávno na pařížské antuce.

Docela smůlu měla i Kateřina Siniaková. Po volném losu v prvním kole by měla zvládnout souboj s Kamillou Rachimovovou, nebo Venus Williamsovou, ovšem ve třetím kole bude nejspíš čekat dvojnásobná šampionka kanadského Masters Jessica Pegulaová.

Naopak Nikola Bartůňková má celkem zajímavý los, přestože je nenasazená. V prvním kole bude favoritkou proti grandslamové šampionce a domácí hvězdě Biance Andreescuové, která už roky nemá nejlepší formu. Poté by čelila trápící se Claře Tausonové a ideálně na tom nejsou ani Amanda Anisimovová s Elinou Svitolinovou. Ve čtvrtfinále by mohla narazit na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.

Největší nadějí bude samozřejmě Linda Nosková, která se představí poprvé po senzačním wimbledonském triumfu. Čerstvá grandslamová šampionka má na úvod volno a její první soupeřkou bude Caty McNallyová, nebo kvalifikantka. Ve třetím kole může potkat kata hráček TOP 10 Alexandru Ealaovou. Filipínka má teď skvělou formu, ale s Noskovou oba předchozí souboje jasně prohrála.

V osmifinále by Nosková mohla nastoupit proti Marii Bouzkové. Další z nasazených Češek začne proti krajance Tereze Valentové, či Taylor Townsendové. České derby o postup do čtvrtfinále by však mohla překazit Belinda Bencicová.

Právě Švýcarka může být první vážnější hrozbou pro rozjetou Noskovou. Případné čtvrtfinále s Coco Gauffovou by nebylo o moc jednodušší a do semifinále může projít trápící se Jelena Rybakinová, nebo Ruska Andrejevová.

V Torontu startuje také Barbora Krejčíková. Ta má za sebou výbornou přípravu, jelikož ovládla Atény a došla do semifinále v Praze, ve kterém už jí došly síly. Na úvod vyzve Ljudmilu Samsonovovou, nebo Janice Tjenovou. V cestě má také rozjetou veteránku Soranu Cirsteaovou a v osmifinále by se s největší pravděpodobností střetla s Rybakinovou.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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tommr
01.08.2026 19:54
Já bych řek že špatnej los mají především Marie Bouzková a Tereza Valentová které se nejspíš potkají už ve druhém kole a vítězku čeká obávaná Bencic ...
Los Katky Siniakové se mi naopak líbí. S trochou štěstí by si mohla ve druhém kole zahrát s legendární Venus Williams ...
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Alien
01.08.2026 19:50
Na takto prestižní turnaj je los pro naše naděje velice příznivý.
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Saulnier
01.08.2026 19:05
Anisimova a Svitolina sú ťažké súperky bez ohľadu na to, v akej forme momentálne sú
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Kapitan_Teplak
01.08.2026 18:52
Ono se něco změnilo od vydání tohoto článku ?
https://www.tenisportal.cz/zpravy/national-bank-open-bartunkovou-ceka-byvala-sampionka-us-open-vyzva-pro-valentovou-58385/
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com
01.08.2026 19:14
víc článků, víc chechtáků

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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 19:21
Kéž by
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MilasTHFC
01.08.2026 18:44
Smula neexistuje. Nemate zac.
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jih
01.08.2026 18:35
Eala s Lindou oba letošní zápasy jasně prohrála, ale protože je katyně Topdesítek a Linda se zrovna, jak na potvoru, v desítce usadila... bohužel to bude jasná záležitost... .
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