National Bank Open: Bartůňkovou čeká bývalá šampionka US Open, výzva pro Valentovou

DNES, 19:05
Téma 6
Další tenisový svátek je tu. Již v sobotu vypuknou kvalifikační boje na National Bank Open, tedy nejdůležitější generálce na US Open. Zatímco muži změří síly na turnaji v Montrealu, ženy si zahrají v Torontu. V hlavní soutěži by se mělo představit hned jedenáct českých zástupců.
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Nikola Bartůňková bude mít před sebou velkou výzvu (© ČTK / Deml Ondřej)

Česká jednička Jiří Lehečka má v prvním kole volný los, stejně tak jako Jakub Menšík. Svého úvodního soupeře tak zná zatím jen Vít Kopřiva, který se utká s domácím tenistou Alexisem Galarneauem. Kanaďanovi patří 167. příčka žebříčku, jeho maximem je pak 153. pozice z května roku 2024.

Na Karolínu Plíškovou čeká Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová, Nikola Bartůňková bude čelit vítězce US Open z roku 2019, domácí Biance Andreescuové, Sára Bejlek vyzve Číňanku Xinyu Wang a Tereza Valentová poměří síly s deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové Taylor Townsendovou.

Kvalifikace je jen jednokolová, proběhne v sobotu 1. srpna. Hlavní soutěž startuje o den později, finále je na programu 13. srpna.

Obhájcem titulu je Ben Shelton, který ve finále přehrál Karena Chačanova, mezi ženami šokovala triumfem Victoria Mboková, když si poradila s Naomi Ósakaovou. Čtyřhru ovládla britská dvojice Julian Cash/Loyd Glasspool, ženský debl se stal kořistí amerického páru Coco Gauffová/McCartney Kesslerová.

Další informace připravujeme.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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tenisman1233
31.07.2026 20:05
Dolní část:
Nosková(6)
2.kolo-Mcnally/Q -snad nechá kocovinu Linda v letadle
3.kolo Eala/Parks/Q - když dá 1.zápas tak by mohla do top 16 postoupit
osmi-Benčič
Qf-Jovič/Navarro /Gauff
Bude záležet na 1.zápasu,jinak cesta od osmif dost těžká

Bouzková(21)
2.kolo-Valentová/Townsend-
3.kolo-Benčič-nehratelný pro Marii
Maruška bude mít problém už v 1.zápase a těžko říct jestli vůbec dá 1.zápas

Valentová
1.kolo Townsend-velmi těžký zápas,třeba ji porazí
2.kolo Bouzková-
3.kolo Benčič-nehratelný
těžký los pro debut

Plíšková
1.kolo Olykhniková-kája by ji mohla zvládnout
2.kolo-bez šance

Krejčíková(22)
2.kolo Tjen/Samsonova -nepříjemný ale hratelný
3.kolo Cirstea-50/50
osmi-Rybakina - 10/90

Celkově los slušný, ale v některých případech krutý.
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P.T.P.
31.07.2026 20:37
Proti UK tetování na krku nemá usedlá Kája s vybledlým tetováním na stehně žádnou šanci.
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tenisman1233
31.07.2026 19:52
Los Toronto:
Horní část

Bartůňková-Andrescu ,Celkem hratelný
2.kolo Tauson
3.kolo Anisimova
Když Nikola zvládne 1.kolo tak má velmi dobrý los

Siniaková
1.kolo volno
2.kolo Rakhimova-Williams
Kdyby Venus vyhrála ,tak by to byl zápas 2 legend
3.kolo Pegula -nehratelný
Do 3.kola by se Katka dostat měla

Bejlek
1.kolo Xiyiu Wang-hráčka,ktetou by měla Sára porazit
2.kolo Swiatek
Max 2.kolo
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tommr
31.07.2026 20:36
žádná Xiyiu Wang neexistuje. Bud je to Xinyu Wang nebo Xiyu Wang. Ta první je velmi těžká soupeřka zatímco ta druhá je jen těžká soupeřka. Sára by mohla porazit obě ale musela by podat svůj optimální výkon ...
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tenisman1233
31.07.2026 20:39
Xiyu Wang(zamotal jsem se do písmenek -tu měla zvládnout
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P.T.P.
31.07.2026 20:42
Vezme je jednu po druhý a udělá z nich trhací kalendář.
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