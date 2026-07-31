National Bank Open: Bartůňkovou čeká bývalá šampionka US Open, výzva pro Valentovou
Česká jednička Jiří Lehečka má v prvním kole volný los, stejně tak jako Jakub Menšík. Svého úvodního soupeře tak zná zatím jen Vít Kopřiva, který se utká s domácím tenistou Alexisem Galarneauem. Kanaďanovi patří 167. příčka žebříčku, jeho maximem je pak 153. pozice z května roku 2024.
Na Karolínu Plíškovou čeká Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová, Nikola Bartůňková bude čelit vítězce US Open z roku 2019, domácí Biance Andreescuové, Sára Bejlek vyzve Číňanku Xinyu Wang a Tereza Valentová poměří síly s deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové Taylor Townsendovou.
Kvalifikace je jen jednokolová, proběhne v sobotu 1. srpna. Hlavní soutěž startuje o den později, finále je na programu 13. srpna.
Obhájcem titulu je Ben Shelton, který ve finále přehrál Karena Chačanova, mezi ženami šokovala triumfem Victoria Mboková, když si poradila s Naomi Ósakaovou. Čtyřhru ovládla britská dvojice Julian Cash/Loyd Glasspool, ženský debl se stal kořistí amerického páru Coco Gauffová/McCartney Kesslerová.
Další informace připravujeme.
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Nosková(6)
2.kolo-Mcnally/Q -snad nechá kocovinu Linda v letadle
3.kolo Eala/Parks/Q - když dá 1.zápas tak by mohla do top 16 postoupit
osmi-Benčič
Qf-Jovič/Navarro /Gauff
Bude záležet na 1.zápasu,jinak cesta od osmif dost těžká
Bouzková(21)
2.kolo-Valentová/Townsend-
3.kolo-Benčič-nehratelný pro Marii
Maruška bude mít problém už v 1.zápase a těžko říct jestli vůbec dá 1.zápas
Valentová
1.kolo Townsend-velmi těžký zápas,třeba ji porazí
2.kolo Bouzková-
3.kolo Benčič-nehratelný
těžký los pro debut
Plíšková
1.kolo Olykhniková-kája by ji mohla zvládnout
2.kolo-bez šance
Krejčíková(22)
2.kolo Tjen/Samsonova -nepříjemný ale hratelný
3.kolo Cirstea-50/50
osmi-Rybakina - 10/90
Celkově los slušný, ale v některých případech krutý.
Horní část
Bartůňková-Andrescu ,Celkem hratelný
2.kolo Tauson
3.kolo Anisimova
Když Nikola zvládne 1.kolo tak má velmi dobrý los
Siniaková
1.kolo volno
2.kolo Rakhimova-Williams
Kdyby Venus vyhrála ,tak by to byl zápas 2 legend
3.kolo Pegula -nehratelný
Do 3.kola by se Katka dostat měla
Bejlek
1.kolo Xiyiu Wang-hráčka,ktetou by měla Sára porazit
2.kolo Swiatek
Max 2.kolo