Ealaová zničila hvězdnou Ósakaovou. Filipínka má formu jako hrom a bude hrát největší finále

VČERA, 23:26
Aktuality 10
WTA WASHINGTON - Alexandra Ealaová pokračuje na pětistovce ve Washingtonu ve sběru velmi cenných skalpů a i ve čtvrtém zápase skolila hvězdnou soupeřku. V semifinále smetla 6:4, 6:2 bývalou světovou jedničku a majitelku čtyř grandslamových trofejí Naomi Ósakaovou a zajistila si postup do svého největšího finále v kariéře.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Eala Alexandra
Alexandra Ealaová skolila další hvězdnou soupeřku (© EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Ósakaová – Ealaová 4:6, 2:6

Ealaová má ve Washingtonu formu jako hrom a potvrzuje svou skvělou výkonnost z travnaté části sezony, během níž porazila mimo jiné Jelenu Rybakinovou a Igu Šwiatekovou. Hned čtyři parádní skalpy si připsala v hlavním městě Spojených států.

Filipínská hvězdička našla v tomto týdnu recept na olympijskou šampionku Qinwen Zheng, další grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou, zkušenou Elinu Svitolinovou i bývalou světovou jedničku Ósakaovou.

Překvapivě právě proti poslední jmenované, která má na kontě čtyři grandslamové tituly, byla nejsuverénnější. Ealaová měla celý zápas jasnou převahu a na postup potřebovala jen hodinu a 18 minut. Jediné zaváhání na vlastním servisu předvedla při pokusu potvrdit brejk ve čtvrté hře utkání. Od té doby už žádnou další brejkbolovou šanci japonské hvězdě nedala.

Ealaová, která má vynikající kariérní bilanci se zástupkyněmi užší špičky žebříčku, bude hrát v neděli své druhé kariérní finále. Jediné předchozí absolvovala loni na travnaté akci WTA 250 v Eastbourne, kde nevyužila čtyři mečboly v dramatické bitvě s Mayou Jointovou.

V závěrečném kole nastoupí proti domácí hvězdě a světové trojce Jessice Pegulaové. Američanka si finále ve Washingtonu zahraje podruhé. Šampionka ročníku 2019 zlikvidovala v semifinále manko 2:5 a Dianu Šnajderovou nakonec přehrála bez ztráty setu 7:5, 6:4. Zajistila si tak útok na už třetí letošní titul.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Washingtonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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Otmar
02.08.2026 00:05
Myslel jsem, že to Naomi zvládne.....a těžká mýlka! A když jsem potom viděl, jak tam špacíruje se zdviženým nosem a hraje tužku, tak jsem jí ten vylágoš dokonce přál a potěšil mě. Jsem já to blboun pokročilý a potměšilý!
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 00:14
spíš ten nos a hlavně oči upínala do boxu, protože si prostě nevěděla rady. Saša hrála opravdu výborně, ale Naomi to dneska nějak nešlo.
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tommr
02.08.2026 00:00
Eala je zlatíčko. Je mladá, hezká, sympatická. Hlavně ale poráží namyšlené rádobyhvězdy zatímco s Češkama prohrává. To se mi na ní líbí nejvíc ...
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Astarin
02.08.2026 00:16
Abys to nezakřikl
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aape
01.08.2026 23:43
Uvidíme, jestli Saša dokáže rozebrat i Peg, už by nějaký titul mohla urvat
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 00:04
bylo by to hezké, ale soupeřka je přetěžká.
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frenkie57
02.08.2026 00:10
Pochybuju, že si Peggy Sue nechá ukrást domácí titul, to by musela chybovat podobně jako Osaka. Momentálně sice nehraje úplně v topí, ale na Sašu tu bude asi stačit. No, počkáme si.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 00:15
naposledy s ní šla Saša do 3setů, ale i tak...
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Tomas_Smid_fan
01.08.2026 23:39
parádní výkon! gratulace!
Ale Pegule ve finále na domácí půdě, moc nevěřím v úspěch proti ní.

To samé ovšem nelze říct k Naomi...
Hra plná chyb.
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com
01.08.2026 23:37
smile
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