Ealaová zničila hvězdnou Ósakaovou. Filipínka má formu jako hrom a bude hrát největší finále
Ósakaová – Ealaová 4:6, 2:6
Ealaová má ve Washingtonu formu jako hrom a potvrzuje svou skvělou výkonnost z travnaté části sezony, během níž porazila mimo jiné Jelenu Rybakinovou a Igu Šwiatekovou. Hned čtyři parádní skalpy si připsala v hlavním městě Spojených států.
Filipínská hvězdička našla v tomto týdnu recept na olympijskou šampionku Qinwen Zheng, další grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou, zkušenou Elinu Svitolinovou i bývalou světovou jedničku Ósakaovou.
Překvapivě právě proti poslední jmenované, která má na kontě čtyři grandslamové tituly, byla nejsuverénnější. Ealaová měla celý zápas jasnou převahu a na postup potřebovala jen hodinu a 18 minut. Jediné zaváhání na vlastním servisu předvedla při pokusu potvrdit brejk ve čtvrté hře utkání. Od té doby už žádnou další brejkbolovou šanci japonské hvězdě nedala.
Ealaová, která má vynikající kariérní bilanci se zástupkyněmi užší špičky žebříčku, bude hrát v neděli své druhé kariérní finále. Jediné předchozí absolvovala loni na travnaté akci WTA 250 v Eastbourne, kde nevyužila čtyři mečboly v dramatické bitvě s Mayou Jointovou.
V závěrečném kole nastoupí proti domácí hvězdě a světové trojce Jessice Pegulaové. Američanka si finále ve Washingtonu zahraje podruhé. Šampionka ročníku 2019 zlikvidovala v semifinále manko 2:5 a Dianu Šnajderovou nakonec přehrála bez ztráty setu 7:5, 6:4. Zajistila si tak útok na už třetí letošní titul.
Komentáře
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Ale Pegule ve finále na domácí půdě, moc nevěřím v úspěch proti ní.
To samé ovšem nelze říct k Naomi...
Hra plná chyb.