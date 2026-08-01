Neuvěřitelný obrat české hvězdičky! Samson si po zklamání v Praze zajistila největší finále
Bronzettiová – Samson 5:7, 4:6
Samson neměla v posledních týdnech ideální výsledky ve dvouhře, a navíc přijela do Rumunska po zklamání na domácím Livesport Prague Open, kde s krajankou Lucií Havlíčkovou znovu po roce prohrála deblové finále.
V tomto týdnu v Targu Mures si ovšem vede výborně, přestože se musela okamžitě adaptovat z betonu na antuku. Po cestě do finále ztratila jen jeden set a v semifinále skolila mírně favorizovanou Italku a bývalou 46. hráčku světa Bronzettiovou.
Zpočátku to vypadalo, že talentovaná česká teenagerka schytá debakl. Samson byla jeden míček od stavu 0:5, ale dokázala předvést neuvěřitelný obrat a odvrátila hromadu brejkbolů včetně tří setbolů při skóre 4:5 na vlastním servisu.
Tím Bronzettiovou dokonale zlomila a dlouho měla na kurtu jasnou převahu. Dokonce mohla získat devět gamů v řadě a nadělit soupeřce kanára. Neproměnila však mečbol a poté měla velké potíže duel ukončit. Povedlo se jí to nakonec až na třetí pokus na servisu a málem dopustila srovnání z 5:0 na 5:5.
Samson si touto senzační otočkou zajistila největší finále v kariéře a celkově jubilejní desáté. Ve finálových zápasech má skvostnou bilanci 8:1 a neuspěla pouze v tom druhém v pořadí předloni v Egyptě. V neděli bude čelit nasazené jedničce Kaitlin Quevedové. Španělku porazila nedávno na antuce v Modeně a srovnala vzájemnou bilanci na 1:1.
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Zítra budu držet palce, ať to klapne.