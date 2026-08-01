Neuvěřitelný obrat české hvězdičky! Samson si po zklamání v Praze zajistila největší finále

DNES, 19:21
Aktuality 6
WTA 125 TARGU MURES - Laura Samson dorazila na rumunský podnik WTA 125 v Targu Mures po zklamání na domácím Livesport Prague Open a téměř dokonale si spravila chuť. Osmnáctiletá Češka předvedla v semifinále neuvěřitelný obrat z velmi nepříznivého stavu, zdolala 7:5, 6:4 zkušenou Luciu Bronzettiovou a zajistila si své největší finále v kariéře.
Profily hráčů
Samson Laura
Bronzetti Lucia
Laura Samson zapsala v Rumunsku největší finále v kariéře (© ČTK / imago sportfotodienst / Ricardo Larreina)

Bronzettiová – Samson 5:7, 4:6

Samson neměla v posledních týdnech ideální výsledky ve dvouhře, a navíc přijela do Rumunska po zklamání na domácím Livesport Prague Open, kde s krajankou Lucií Havlíčkovou znovu po roce prohrála deblové finále.

V tomto týdnu v Targu Mures si ovšem vede výborně, přestože se musela okamžitě adaptovat z betonu na antuku. Po cestě do finále ztratila jen jeden set a v semifinále skolila mírně favorizovanou Italku a bývalou 46. hráčku světa Bronzettiovou.

Zpočátku to vypadalo, že talentovaná česká teenagerka schytá debakl. Samson byla jeden míček od stavu 0:5, ale dokázala předvést neuvěřitelný obrat a odvrátila hromadu brejkbolů včetně tří setbolů při skóre 4:5 na vlastním servisu.

Tím Bronzettiovou dokonale zlomila a dlouho měla na kurtu jasnou převahu. Dokonce mohla získat devět gamů v řadě a nadělit soupeřce kanára. Neproměnila však mečbol a poté měla velké potíže duel ukončit. Povedlo se jí to nakonec až na třetí pokus na servisu a málem dopustila srovnání z 5:0 na 5:5.

Samson si touto senzační otočkou zajistila největší finále v kariéře a celkově jubilejní desáté. Ve finálových zápasech má skvostnou bilanci 8:1 a neuspěla pouze v tom druhém v pořadí předloni v Egyptě. V neděli bude čelit nasazené jedničce Kaitlin Quevedové. Španělku porazila nedávno na antuce v Modeně a srovnala vzájemnou bilanci na 1:1.

Výsledky turnaje WTA 125 v Targu Mures

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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frenkie57
01.08.2026 19:26
V tom druhém setu jsem měl docela strach, že Laura promarní luxusní vedení 5:0, ale nakonec to napotřetí dala a proměnila třetí mečbol.
Zítra budu držet palce, ať to klapne.
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Ondřej.Jirásek
01.08.2026 19:27
Taky jsem se bál, článek jsem měl připravenej od 5:0
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frenkie57
01.08.2026 19:31
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tommr
01.08.2026 19:43
já se k PC dostal až za stavu 7:5 5:0 mečbol Samson a říkal jsem si že to ani nemá cenu zapínat stream a pak koukám jak blázen jak tam Laura začala jančit: 5:1, 5:2, 5:3, 5:4 Na poslední chvíli se naštěstí Laura vzpamatovala protože kdyby Italka vyrovnala tak to ještě mohlo skončit špatně ...
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frenkie57
01.08.2026 19:44
No právě.. .
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The_Punisher
01.08.2026 20:03
Tak už víme, z jakých důvodů začínají soupeřky otáčet ty zápasy Naštěstí jsi ji k tomu vítězství dotlačil
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