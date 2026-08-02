Češi v akci, neděle 2. 8. Sedm Čechů o titul! Samson, Kumstát a Palicová útočí na největší trofej
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 1. 8. | pátek 31. 7. | čtvrtek 30. 7. | středa 29. 7. | úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Viďmanová hraje největší finále v kariéře
Darja Viďmanová měla před startem turnaje WTA v Memphisu na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu. V tomto týdnu ovšem zapsala další čtyři, když našla recept na Marinu Bassolsovou i grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou a pak zvládla také své první čtvrtfinále (Katie Volynetsová) a semifinále (Renata Zarazúaová) na této úrovni.
V neděli odehraje své největší finále v kariéře a už postup do závěrečného kola jí stačí k návratu do elitní stovky žebříčku. Šance na titul je obrovská, jelikož vyzve debutantku na nejvyšší tour a teprve 16letou ruskou kvalifikantku Kristinu Ljutovovou. Ve finálových zápasech má Viďmanová bilanci 8:5, Ljutovová 3:0.
WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
19:30 | Viďmanová (ČR) – Ljutovová (-)
Šest dalších Čechů se porve o titul
Po úspěšné sobotě může být pro českého fanouška na úspěchy bohatá i neděle, protože šest českých tenistů odehraje finále a minimálně jeden titul máme jistý. Laura Samson se probila na podniku WTA 125 v Rumunsku do svého největšího finále v kariéře a pokusí se vylepšit svou skvostnou bilanci 8:1 ve finálových zápasech. Do cesty se jí postaví nasazená jednička Kaitlin Quevedová, kterou porazila nedávno v Modeně.
O nejcennější trofej bude usilovat i Jan Kumstát na challengeru v Liberci. Rovněž další mladý český talent čeká největší finále v kariéře. Na rozdíl od Samson bude usilovat o premiérový triumf na profesionální tour, protože všechna tři předchozí finále prohrál. Jeho protivníkem bude obhájce titulu Gonzalo Bueno z Peru.
Životní triumf má na dosah i Barbora Palicová na ITF v Německu. Ve finále má úspěšnost 4:6 a poslední tři útoky na titul prohrála. Vendula Valdmannová nastoupí v Irsku a disponuje naopak ve finále skvělou bilancí 4:1, přičemž poslední čtyři taková utkání vyhrála.
Malý turnaj v Polsku nabídne ryze české finále. Zatímco Emma Slavíková si zahraje o singlový titul na profesionální úrovni poprvé v kariéře, Lucie Petruželová už jedno finále hrála a letos v Banja Luce uspěla.
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
15:00 | Samson (5-ČR) – K. Quevedová (1-Šp.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:00 | Kumstát (ČR) – Bueno (2-Peru)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
14:30 | Palicová (ČR) – Ferrová (2-Fr.)
ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:30 | Valdmannová (1-ČR) – Rajecká (Brit.)
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
10:00 | E. Slavíková (ČR) – L. Petruželová (2-ČR)
ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Siniakov (12-ČR) – Handel (Něm.)
11:00 | Řeček (ČR) – Romano (3-It.)
14:00 | Mrva (5-ČR) – Mertgens (Něm.)
ATP CHALLENGER 75 GRODZISK MAZOWIECKI (Polsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Čížek (ČR) – Efstathiou (8-Kypr)
ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:30 | Kellovský (ČR) – Loureiro (8-Braz.)
ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Suchá (ČR) – Petkovicová (13-Něm.)
11:00 | Pulchartová (ČR) – Serbanová (6-It.)
12:30 | Mandelíková (ČR) – Strachovová (9-Ukr.)
12:30 | Kučmová (2-ČR) – Greinerová (Něm.)
14:00 | Sedláčková (14-ČR) – Wirgesová (Něm.)
14:00 | Laboutková (4-ČR) – Hofmannová (Něm.)
15:30 | Paštiková (1-ČR) – Raschdorfová (Něm.)
15:30 | Bayerlová (ČR) – Rouraová (12-Šp.)
ITF M25 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:30 | Fidler (ČR) – Knezevic (13-Niz.)
ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Vrtílka (14-ČR) – Krošlák (SR)
09:30 | Klimas (3-ČR) – Lapšanský (SR)
09:30 | D. Blažka (ČR) – Ovčinnikov (9-)
11:00 | Baum (2-ČR) – Ceuca (Něm.)
12:30 | M. Fröhlich (16-ČR) – Baláž (SR)
14:00 | Bien (ČR) – Dáv. Bakonyi (4-Maď.)
ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | D. Petrofský (ČR) – Lis (Pol.)
11:30 | Šoukal (ČR) – Januchowski (Pol.)
12:00 | V. Horák (ČR) – Jux (Něm.)
14:30 | Frömel (ČR) – Terblanche (JAR)
J100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
10:00 | Meszárošová (ČR) – Oliveriusová (2-ČR)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
13:30 | J. Cheng/Šubert (3-Čína/ČR) – Elkayam/Rodrigues (Izr./Ang.)
J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
11:00 | Holubová (1-ČR) – Rudloffová (Rak.)
11:00 | Suchánková (8-ČR) – Iancauová (3-Rum.)
11:00 | Kotová (ČR) – Salaiová (2-SR)
12:30 | Roiková (9-ČR) – Poschová (6-Rak.)
J60 SLOVENSKÁ LUPČA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Pajer (ČR) – Kiauné (8-Lit.)
10:30 | Onderka (7-ČR) – Leščuch (Ukr.)
10:30 | Michel (ČR) – Mamedgulyjev (Turk.)
10:30 | Šimek (10-ČR) – Harari (Maď.)
15:00 | Klar (5-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | M. Mandelík (ČR) – Herman (SR)
09:00 | Buba (ČR) – Sirota (SR)
09:00 | Jenčík (ČR) – Ziehaus (Rak.)
10:30 | A. Moravec (ČR) – Gal (Rak.)
* bude se hrát i 2. kolo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Gabzdylová (ČR) – Demčáková (SR)
12:00 | Jenčíková (ČR) – Červenková (SR)
12:00 | Horehleďová (ČR) – Švachová (SR)
12:00 | Žáčková (4-ČR) – Slobodníková (SR)
13:30 | Taxová (ČR) – Kutejová (SR)
13:30 | Patáková (ČR) – Rišková (SR)
J60 PORTO (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
11:00 | Zimová (5-ČR) – Roudetteová (Šp.)
J60 KRANJ (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Hájková (14-ČR) – Bergeljová (Slovin.)
* bude se hrát i finále
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
15:30 | Volín (ČR) – Schleich (Dom. rep.)
J30 BENIDORM (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
13:30 | A. Svobodová (11-ČR) – Ivanovová Delevová (Šp.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Jaký to hořký paradox, že z toho vybočuje týden, kde to měla být naprostá tutovka.