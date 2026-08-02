Češi v akci, neděle 2. 8. Sedm Čechů o titul! Samson, Kumstát a Palicová útočí na největší trofej

VČERA, 20:30
Aktuality 14
Sedm českých tenistů bude v neděli bojovat o titul. Darja Viďmanová na WTA v Memphisu, Laura Samson na WTA 125 v Rumunsku, Jan Kumstát na challengeru v Liberci a Barbora Palicová na W75 v Německu budou usilovat o nejcennější trofej. Finále odehrají také Vendula Valdmannová v Irsku a naši sousedé v Polsku nabídnou český souboj o triumf mezi Lucií Petruželovou a Emmou Slavíkovou. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Laura Samson odehraje největší finále v kariéře (© Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 1. 8.pátek 31. 7. | čtvrtek 30. 7. | středa 29. 7. | úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.

 

Viďmanová hraje největší finále v kariéře

Darja Viďmanová měla před startem turnaje WTA v Memphisu na kontě jen jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu. V tomto týdnu ovšem zapsala další čtyři, když našla recept na Marinu Bassolsovou i grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou a pak zvládla také své první čtvrtfinále (Katie Volynetsová) a semifinále (Renata Zarazúaová) na této úrovni.

V neděli odehraje své největší finále v kariéře a už postup do závěrečného kola jí stačí k návratu do elitní stovky žebříčku. Šance na titul je obrovská, jelikož vyzve debutantku na nejvyšší tour a teprve 16letou ruskou kvalifikantku Kristinu Ljutovovou. Ve finálových zápasech má Viďmanová bilanci 8:5, Ljutovová 3:0.

 

WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
19:30 | Viďmanová (ČR) – Ljutovová (-)

 

Šest dalších Čechů se porve o titul

Po úspěšné sobotě může být pro českého fanouška na úspěchy bohatá i neděle, protože šest českých tenistů odehraje finále a minimálně jeden titul máme jistý. Laura Samson se probila na podniku WTA 125 v Rumunsku do svého největšího finále v kariéře a pokusí se vylepšit svou skvostnou bilanci 8:1 ve finálových zápasech. Do cesty se jí postaví nasazená jednička Kaitlin Quevedová, kterou porazila nedávno v Modeně.

O nejcennější trofej bude usilovat i Jan Kumstát na challengeru v Liberci. Rovněž další mladý český talent čeká největší finále v kariéře. Na rozdíl od Samson bude usilovat o premiérový triumf na profesionální tour, protože všechna tři předchozí finále prohrál. Jeho protivníkem bude obhájce titulu Gonzalo Bueno z Peru.

Životní triumf má na dosah i Barbora Palicová na ITF v Německu. Ve finále má úspěšnost 4:6 a poslední tři útoky na titul prohrála. Vendula Valdmannová nastoupí v Irsku a disponuje naopak ve finále skvělou bilancí 4:1, přičemž poslední čtyři taková utkání vyhrála.

Malý turnaj v Polsku nabídne ryze české finále. Zatímco Emma Slavíková si zahraje o singlový titul na profesionální úrovni poprvé v kariéře, Lucie Petruželová už jedno finále hrála a letos v Banja Luce uspěla.

 

WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
15:00 | Samson (5-ČR) – K. Quevedová (1-Šp.)

 

ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:00 | Kumstát (ČR) – Bueno (2-Peru)

 

ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
14:30 | Palicová (ČR) – Ferrová (2-Fr.)

 

ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:30 | Valdmannová (1-ČR) – Rajecká (Brit.)

 

ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
10:00 | E. Slavíková (ČR)L. Petruželová (2-ČR)

 

ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Siniakov (12-ČR) – Handel (Něm.)
11:00 | Řeček (ČR) – Romano (3-It.)
14:00 | Mrva (5-ČR) – Mertgens (Něm.)

 

ATP CHALLENGER 75 GRODZISK MAZOWIECKI (Polsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Čížek (ČR) – Efstathiou (8-Kypr)

 

ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:30 | Kellovský (ČR) – Loureiro (8-Braz.)

 

ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Suchá (ČR) – Petkovicová (13-Něm.)
11:00 | Pulchartová (ČR) – Serbanová (6-It.)
12:30 | Mandelíková (ČR) – Strachovová (9-Ukr.)
12:30 | Kučmová (2-ČR) – Greinerová (Něm.)
14:00 | Sedláčková (14-ČR) – Wirgesová (Něm.)
14:00 | Laboutková (4-ČR) – Hofmannová (Něm.)
15:30 | Paštiková (1-ČR) – Raschdorfová (Něm.)
15:30 | Bayerlová (ČR) – Rouraová (12-Šp.)

 

ITF M25 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:30 | Fidler (ČR) – Knezevic (13-Niz.)

 

ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Vrtílka (14-ČR) – Krošlák (SR)
09:30 | Klimas (3-ČR) – Lapšanský (SR)
09:30 | D. Blažka (ČR) – Ovčinnikov (9-)
11:00 | Baum (2-ČR) – Ceuca (Něm.)
12:30 | M. Fröhlich (16-ČR) – Baláž (SR)
14:00 | Bien (ČR) – Dáv. Bakonyi (4-Maď.)

 

ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka

ProgramMístní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | D. Petrofský (ČR) – Lis (Pol.)
11:30 | Šoukal (ČR) – Januchowski (Pol.)
12:00 | V. Horák (ČR) – Jux (Něm.)
14:30 | Frömel (ČR) – Terblanche (JAR)

 

J100 POZNAŇ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
10:00 | Meszárošová (ČR)Oliveriusová (2-ČR)

 

J30 LUANDA (Angola), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
13:30 | J. Cheng/Šubert (3-Čína/ČR) – Elkayam/Rodrigues (Izr./Ang.)

 

J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
11:00 | Holubová (1-ČR) – Rudloffová (Rak.)
11:00 | Suchánková (8-ČR) – Iancauová (3-Rum.)
11:00 | Kotová (ČR) – Salaiová (2-SR)
12:30 | Roiková (9-ČR) – Poschová (6-Rak.)

 

J60 SLOVENSKÁ LUPČA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Pajer (ČR) – Kiauné (8-Lit.)
10:30 | Onderka (7-ČR) – Leščuch (Ukr.)
10:30 | Michel (ČR) – Mamedgulyjev (Turk.)
10:30 | Šimek (10-ČR) – Harari (Maď.)
15:00 | Klar (5-ČR) – čeká na soupeře

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | M. Mandelík (ČR) – Herman (SR)
09:00 | Buba (ČR) – Sirota (SR)
09:00 | Jenčík (ČR) – Ziehaus (Rak.)
10:30 | A. Moravec (ČR) – Gal (Rak.)
* bude se hrát i 2. kolo

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Gabzdylová (ČR) – Demčáková (SR)
12:00 | Jenčíková (ČR) – Červenková (SR)
12:00 | Horehleďová (ČR) – Švachová (SR)
12:00 | Žáčková (4-ČR) – Slobodníková (SR)
13:30 | Taxová (ČR) – Kutejová (SR)
13:30 | Patáková (ČR) – Rišková (SR)

 

J60 PORTO (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
11:00 | Zimová (5-ČR) – Roudetteová (Šp.)

 

J60 KRANJ (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Hájková (14-ČR) – Bergeljová (Slovin.)
* bude se hrát i finále

 

J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
15:30 | Volín (ČR) – Schleich (Dom. rep.)

 

J30 BENIDORM (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
13:30 | A. Svobodová (11-ČR) – Ivanovová Delevová (Šp.)
* bude se hrát i finále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

14
Přidat komentář
Frick
02.08.2026 02:06
6 ze 7 poslednich finálových víkendů (tj. nepočítám prostřední víkendu ve Wimbledonu) s českou účastí

Jaký to hořký paradox, že z toho vybočuje týden, kde to měla být naprostá tutovka.
Reagovat
frenkie57
01.08.2026 23:19
Šaša Hemala přejela i Osaku a zahraje si s Peggy Sue o titul.
Reagovat
com
01.08.2026 22:50
a opet bude v akci bratr Siniakové Ten taky objíždí jeden turnaj za druhým
Reagovat
LiJ
01.08.2026 23:41
Brácha královny!
Reagovat
Preview.lover
01.08.2026 21:56
Když jsem koukal na skore, tak Samson prohrávala v prvním 0:4 a soupeřka měla výhodu, vidět teď Lauru v titulku je velké překvapení
Reagovat
tommr
01.08.2026 21:02
ten titulek se doufám ještě bude měnit. Pokud by Darja Vidmanová dneska uspěla proti Zarazue zahraje si zítra finále i ona ...
Reagovat
com
01.08.2026 22:47
jo bude muset jeste ted v noci máknout a změnit nadpis i článek
Reagovat
frenkie57
01.08.2026 20:35
Ondřeji, nemá být v nadpisu neděle 2.8.?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.08.2026 20:35
Do ...... Samozřejmě že jo! Díky!
Reagovat
com
01.08.2026 21:00
a nechybi ti pred Kumstatem nejakej privlastek smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
01.08.2026 21:02
To se tam nevejde Doplň si ho v hlavě.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
01.08.2026 21:21
Jan Kumstát?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.08.2026 22:28
ne
Reagovat
com
01.08.2026 22:48
dělá jak kdyby tu byl první den smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist