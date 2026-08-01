Svrčina sahal po dalším úspěchu. Na Masters těsně padl, hlavní soutěž bude hrát 11 Čechů
Svrčina – Droguet 6:4, 3:6, 4:6
Svrčina dorazil do kanadské metropole okamžitě po velmi úspěšném tažení v mexickém Los Cabos, kde si podruhé v kariéře zahrál čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Po dalším úspěchu sahal v Montrealu, ale po více než dvouhodinovém boji nakonec s Droguetem padl.
Rodák z Ostravy měl přímý souboj o postup do hlavní soutěže velmi dobře rozehraný. V závěrečném gamu úvodního dějství smazal manko 0:40 a první set úspěšně doservíroval. Začátek druhé sady však nezachytil a manko brejku se mu dohnat nepodařilo.
Rozhodnout tak musel třetí set. Svrčina v něm byl dlouho o chlup lepším hráčem na kurtu, ale doplatil na dva nevyužité brejkboly ve čtvrtém gamu. V koncovce měl pevnější nervy francouzský soupeř, za stavu 4:4 sebral českému zástupci podání a s ukončením zápasu neměl žádné potíže.
Početné české zastoupení v hlavní soutěži prestižního kanadského Masters tak Svrčina nerozšířil. V Montrealu budou hrát Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. V Torontu, kde letos bojují ženy, se představí osm Češek v čele s wimbledonskou královnou Lindou Noskovou.
Svrčinu, který si připsal své první kariérní vítězství v hlavní fázi na úrovni Masters loni právě v Kanadě, teď čeká pauza. Do akce znovu zasáhne až za několik dní, kdy se pokusí o úspěšnou kvalifikaci na další tisícovce v Cincinnati.
Preview muži | Preview ženy
Výsledky kvalifikace na turnaji ATP Masters 1000 v Montrealu
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