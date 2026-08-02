Další český triumf. Teenagerka Valdmannová získala už pátou trofej a protáhla parádní sérii
Valdmannová – Rajecká 6:1, 7:6
Valdmannová v hlavním městě Irska splnila roli nasazené jedničky, ovšem cestu k titulu měla dost náročnou. Ve třech z pěti zápasů potřebovala rozhodující set a daleko k němu neměla ani ve finále s outsiderkou Rajeckou.
Proti Britce získala všechny úvodní čtyři gamy, ovšem každý z nich až přes shodu. V prvním setu nakonec povolila soupeřce jen jeden game, nicméně pak vůbec nezachytila start dalšího dějství a dostala se do manka 0:3 se dvěma brejky.
Náskok Rajecké na poslední chvíli dohnala. Po srovnání skóre na 5:5 si obě finalistky podržely podání a rozhodnout musel tie-break. V něm Valdmannová dominovala a po vítězství 7:4 ve zkrácené hře další sadu nepřipustila.
Valdmannová si všech šest finále na profesionální tour zahrála za posledních 12 měsíců a neuspěla pouze v tom úvodním. Všech dalších pět vyhrála a i třetí letošní titul ukořistila na úrovni W50. V žebříčku se posune na nové maximum, momentálně jí v živém pořadí patří 182. pozice.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking
nějak chrápe, ne ?