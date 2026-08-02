Další český triumf. Teenagerka Valdmannová získala už pátou trofej a protáhla parádní sérii

DNES, 14:11
Aktuality 4
ITF DUBLIN - Vendula Valdmannová zajistila další triumf pro český tenis v tomto týdnu. Teprve 18letá naděje porazila ve finále na podniku W50 v irském Dublinu 6:1, 7:6 Amelii Rajeckou z Velké Británie a získala už pátou kariérní trofej. Navíc protáhla svou parádní sérii.
Profily hráčů
Rajecki Amelia
Valdmannova Vendula
Vendula Valdmannová získala už pátý titul (© YAGIZ GURTUG / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Valdmannová – Rajecká 6:1, 7:6

Valdmannová v hlavním městě Irska splnila roli nasazené jedničky, ovšem cestu k titulu měla dost náročnou. Ve třech z pěti zápasů potřebovala rozhodující set a daleko k němu neměla ani ve finále s outsiderkou Rajeckou.

Proti Britce získala všechny úvodní čtyři gamy, ovšem každý z nich až přes shodu. V prvním setu nakonec povolila soupeřce jen jeden game, nicméně pak vůbec nezachytila start dalšího dějství a dostala se do manka 0:3 se dvěma brejky.

Náskok Rajecké na poslední chvíli dohnala. Po srovnání skóre na 5:5 si obě finalistky podržely podání a rozhodnout musel tie-break. V něm Valdmannová dominovala a po vítězství 7:4 ve zkrácené hře další sadu nepřipustila.

Valdmannová si všech šest finále na profesionální tour zahrála za posledních 12 měsíců a neuspěla pouze v tom úvodním. Všech dalších pět vyhrála a i třetí letošní titul ukořistila na úrovni W50. V žebříčku se posune na nové maximum, momentálně jí v živém pořadí patří 182. pozice.

Výsledky turnaje W50 v Dublinu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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Kapitan_Teplak
02.08.2026 14:37


https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking
nějak chrápe, ne ?
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paprikovygulas_
02.08.2026 15:47
Teplakova souprava gule dej si doprava
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tenfanda
02.08.2026 14:26
Bravo! Ten posun do druhé stovky z hloubi žebříčku byl impozantní. Tak ať se nadále daří.
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frenkie57
02.08.2026 15:20
Dostane se už před Lindu F.
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Tomas_Smid_fan
02.08.2026 14:16
Gratulace! A teď hurá na vyšší kategorie.
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