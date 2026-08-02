Samson urvala největší titul! 18letá Češka má už devátou trofej a přiblížila se elitní stovce

DNES, 17:39
Aktuality 6
WTA 125 TARGU MURES - Laura Samson zvládla na podniku WTA 125 v Rumunsku své největší finále v kariéře, získala už devátou trofej a vylepšila svou fenomenální bilanci v zápasech o titul. Osmnáctiletá česká naděje po obratu porazila 2:6, 6:3, 6:1 nasazenou jedničku Kaitlin Quevedovou ze Španělska a učinila velký krok směrem k debutu v elitní stovce žebříčku.
Profily hráčů
Quevedo Kaitlin
Samson Laura
Laura Samson má na kontě už devět titulů (© Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

Quevedová – Samson 6:2, 3:6, 1:6

Samson dorazila do Rumunska okamžitě po prohraném finále čtyřhry na domácím Livesport Prague Open. V Targu Mures si tak dokonale spravila chuť, přestože se během několika hodin musela přepnout z tvrdého povrchu na antuku.

Během svého tažení porazila mimo jiné srbský talent Miu Rističovou, bývalou 46. hráčku světa Luciu Bronzettiovou a ve finále nasazenou jedničku Quevedovou, která se pohybuje na hranici elitní stovky žebříčku.

Ani tento zápas nebyl jednoduchý. Samson se v úvodním dějství k ničemu nedostala a rychle prohrávala o set. Od začátku druhé sady však byla jasně lepší a nenechala se rozhodit ani nevyužitým náskokem 40:0 na returnu v úvodním gamu.

Quevedovou zlomila v polovině druhého setu a od stavu 2:3 získala suverénně osm her v řadě. Následně si z manka 0:40 udržela servis a sérii vyhraných gamů protáhla na devět. Španělka pak dokázala snížit, ale utkání už nijak nezdramatizovala.

Samson dalším triumfem potvrdila, že finálové zápasy prostě umí. Po tomto vítězství má v takových duelech fenomenální bilanci 9:1 a posledních osm vyhrála. Letos se radovala na úrovni W75 na Slovensku a v Srbsku. V Targu Mures získala celkově devátou trofej a tu zatím nejcennější.

Po triumfu v rumunském městě si připíše 125 bodů, přiblíží se TOP 100 pořadí a vylepší své žebříčkové maximum. V živém hodnocení se vyhoupla na 123. místo a na elitní stovku ztrácí zhruba 160 bodů. V posledních měsících sezony ji nicméně čeká obhajoba docela slušné porce bodů.

Výsledky turnaje WTA 125 v Targu Mures

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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The_Punisher
02.08.2026 18:12
Tak dnes uz to snad zakonci na vitezne vlne i Darja :) vsem dnes gratulace!
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pantera1
02.08.2026 18:30
byla by to paráda, snad ten ruský zázrak porazí .
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bardunek666
02.08.2026 17:58
Tak to koukám. Na Báru jsem si po prohraném prvním setu lehce vsadil, takže její výhra byla o to sladší, gratuluji k opravdu cennému titulu.
Laura je pro mě další překvapení, Španělka je opravdu nepříjemná vracečka, takže slušný skalp.
Palicová by se zase mohla usadit ve druhé stovce, na tu první nemá, ale Laura by to letos ještě dát mohla, kdyby se hecla.
Večer ještě Darja a dnes to bude komplet úspěšný den druhého sledu.
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tommr
02.08.2026 17:56
Laura předvedla pěknou otočku. Přiznám se že jsem po prvním setu na něco takovýho nevěřil. Laura ale opět názorně ukázala že porazit jí ve finále není vůbec jednoduchý ... smile
Do první stovky už to má blízko a v následujících dvou měsících k tomu bude mít ideální příležitost protože až do konce září nic neobhajuje. Nějaký obhajoby bude mít až koncem roku ale není to ani 150 bodů ...
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tenisman1233
02.08.2026 17:54
Bára taky dokonalá obrat,i když její soupeřka ve 2.setu byla 2 body od titulu na vlastním podání,dnes zatím ve finále 100%.
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Sinuhet1
02.08.2026 17:51
Gratulace
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