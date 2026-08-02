Samson urvala největší titul! 18letá Češka má už devátou trofej a přiblížila se elitní stovce
Quevedová – Samson 6:2, 3:6, 1:6
Samson dorazila do Rumunska okamžitě po prohraném finále čtyřhry na domácím Livesport Prague Open. V Targu Mures si tak dokonale spravila chuť, přestože se během několika hodin musela přepnout z tvrdého povrchu na antuku.
Během svého tažení porazila mimo jiné srbský talent Miu Rističovou, bývalou 46. hráčku světa Luciu Bronzettiovou a ve finále nasazenou jedničku Quevedovou, která se pohybuje na hranici elitní stovky žebříčku.
Ani tento zápas nebyl jednoduchý. Samson se v úvodním dějství k ničemu nedostala a rychle prohrávala o set. Od začátku druhé sady však byla jasně lepší a nenechala se rozhodit ani nevyužitým náskokem 40:0 na returnu v úvodním gamu.
Quevedovou zlomila v polovině druhého setu a od stavu 2:3 získala suverénně osm her v řadě. Následně si z manka 0:40 udržela servis a sérii vyhraných gamů protáhla na devět. Španělka pak dokázala snížit, ale utkání už nijak nezdramatizovala.
Samson dalším triumfem potvrdila, že finálové zápasy prostě umí. Po tomto vítězství má v takových duelech fenomenální bilanci 9:1 a posledních osm vyhrála. Letos se radovala na úrovni W75 na Slovensku a v Srbsku. V Targu Mures získala celkově devátou trofej a tu zatím nejcennější.
Po triumfu v rumunském městě si připíše 125 bodů, přiblíží se TOP 100 pořadí a vylepší své žebříčkové maximum. V živém hodnocení se vyhoupla na 123. místo a na elitní stovku ztrácí zhruba 160 bodů. V posledních měsících sezony ji nicméně čeká obhajoba docela slušné porce bodů.
Komentáře
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Laura je pro mě další překvapení, Španělka je opravdu nepříjemná vracečka, takže slušný skalp.
Palicová by se zase mohla usadit ve druhé stovce, na tu první nemá, ale Laura by to letos ještě dát mohla, kdyby se hecla.
Večer ještě Darja a dnes to bude komplet úspěšný den druhého sledu.
Do první stovky už to má blízko a v následujících dvou měsících k tomu bude mít ideální příležitost protože až do konce září nic neobhajuje. Nějaký obhajoby bude mít až koncem roku ale není to ani 150 bodů ...