Konec výmluv. Nový kouč odhalil, co se po rozchodu s otcem změnilo u Tsitsipase
Dvojnásobný grandslamový finalista zažil nepovedené sezony 2024 a 2025 a ani letošní ročník zatím neodpovídá jeho očekáváním. Po vyřazení ve druhém kole Roland Garros se proto rozhodl k dalšímu významnému kroku – ukončil trenérskou spolupráci se svým otcem Apostolosem Tsitsipasem.
Od té doby spolupracuje s Thomasem Perrinem, jenž působí v týmu renomovaného trenéra Patricka Mouratogloua. Právě Mouratoglou na jejich spolupráci dohlíží a podle potřeby poskytuje rady i konzultace.
Travnatá část sezony ani Wimbledon Tsitsipasovi nevyšly podle představ, v polovině července ale získal v Gstaadu svůj první letošní titul. Nyní usiluje o postup do hlavní soutěže turnaje Masters 1000 v Montrealu z kvalifikace. V jejím úvodním kole porazil Keegana Rice a o místo v hlavní soutěži si zahraje proti Martinu Dammovi.
Perrin prozradil, že zásadní změna přišla krátce po Roland Garros. "Po Roland Garros si Stefanos dopřál čas, aby si ujasnil, jak chce, aby jeho budoucnost vypadala. Došel k závěru, že potřebuje nový tým i nový projekt," uvedl v rozhovoru pro Eurosport France.
Podle francouzského kouče bylo ukončení spolupráce s otcem dobře promyšleným rozhodnutím. "Profesionální rozchod s otcem si důkladně promyslel. Už o tom nepochybuje. Chtěl převzít svou kariéru zpět do vlastních rukou a to se mu podařilo. Po psychické stránce je velmi motivovaný," dodal Perrin.
Tsitsipase v posledních letech trápily přetrvávající problémy se zády i další komplikace mimo kurt. Perrin je ale přesvědčený, že nyní nastává nová etapa. "Samozřejmě přijdou těžké chvíle. Už ale není čas hledat výmluvy. Je čas hledat řešení. Jsem přesvědčený, že jeho tenis v sobě pořád má," prohlásil.
Nový trenér se vyjádřil také ke spekulacím, že by se Tsitsipas mohl vzdát svého charakteristického jednoručného bekhendu a přejít na obouručné provedení.„To se nestane. Nechceme měnit jeho tenisovou identitu,“ uzavřel Perrin.
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