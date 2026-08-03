Bejlek ustála vyčerpávající bitvu. Na Masters přemohla nebezpečnou Číňanku a vyzve Šwiatekovou

DNES, 00:08
Aktuality 5
WTA MASTERS TORONTO - Sára Bejlek úspěšně zahájila svůj debut na prestižním kanadském podniku Masters, přestože musela ve všech třech setech dohánět náskok soupeřky. Česká tenistka zdolala po třech hodinách boje 6:3, 4:6, 7:5 nevyzpytatelnou Číňanku Xiyu Wang a zajistila si v Torontu souboj s hvězdnou Igou Šwiatekovou.
Profily hráčů
Wang Xiyu
Bejlek Sara
Sára Bejlek vydřela postup na Masters v Kanadě (© ČTK / Kamaryt Michal)

Wang – Bejlek 3:6, 6:4, 5:7

Wang byla v souboji levaček dle očekávání mnohem agresivnější hráčkou na kurtu. Nevynucené chyby však držela na uzdě jen v některých pasážích zápasu. Mírně favorizovaná Bejlek spoléhala na svou aktivní obranu a pestřejší hru a několikrát se dokázala dostat z nepříznivého skóre.

Číňanka měla navrch 3:1 v úvodní sadě a 3:0 v té následující. Bejlek ale vždy manko jednoho brejku zlikvidovala. Zatímco v prvním setu předvedla sérii pěti vyhraných gamů a ztratila v nich jen čtyři body, druhá sada byla podstatně komplikovanější.

Wang se totiž tentokrát nenechala ztrátou vedení rozhodit, za stavu 5:4 uspěla se svou nátlakovou hrou znovu a vynutila si pokračování už v té chvíli náročného duelu.

Úvod posledního setu nabídl neskutečnou tahanici o každý míč. Bejlek ve druhém gamu i díky prasátku přežila brejkbol a Wang pak odvrátila v maratonské hře tři hrozby, když pokaždé Češku donutila k chybě.

Po vyčerpávajícím gamu vypadala Bejlek hodně unaveně a kazila i ze snadnějších pozic. Wang tak získala rychlý brejk na 3:1, avšak potvrdit ho nedokázala, sama se necítila dobře a musela se nechat ošetřovat.

V závěru už Číňanka bojovala s křečemi a vypadalo to, že Bejlek má víc sil. Česká tenistka toho ale nevyužila, zahodila brejkbol za stavu 4:4 a ocitla se v nepříjemné situaci. Wang ale sotva chodila a Bejlek se přes shodu podařilo srovnat na 5:5.

Bejlek se ale brejku přece jen dočkala. V 11. hře už na tom Wang byla opravdu hodně špatně a české hráčce se konečně podařilo jí sebrat servis, o který se soupeřka vůbec nemohla opřít. Tie-break pak nepřipustila a extrémně náročnou bitvu uzavřela.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Sama Bejlek vypadala v závěru tříhodinové bitvy vyřízeně a může být ráda, že v úterý na kurt nemusí. Ve svém debutu na kanadském Masters bude pokračovat středečním soubojem s hvězdnou Igou Šwiatekovou. S Polkou se zatím utkala jen na letošním French Open a uhrála pouhých pět gamů.

Po šokujícím triumfu v únoru v Abú Zabí se Bejlek několik měsíců trápila. Po návratu na betony ale zase zabrala a uhrála čtvrtfinále v Aténách i na domácím Livesport Prague Open. Těmito výsledky upevnila svou pozici v TOP 50 žebříčku a v následujících dnech stále může zabojovat o nasazení na US Open.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Torontu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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MARECEK7
03.08.2026 00:32
Sára Igu uběhá
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Mony
03.08.2026 00:36
Úterý a neděle jsou úplně jiné dny
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 00:43
jsem v šoku!
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tommr
03.08.2026 00:30
Závěr zápasu se změnil ve frašku. Čínanka měla těžký křeče a sotva se držela na nohách, nemohla normálně podávat ani běhat. Sára toho ale vůbec nedokázala využít a po většinu času si se soupeřkou jen vyměňovala údery od BL. Asi toho měla sama plný zuby ...
Je to ale stejně jedno protože v dalším kole jí čeká Swiatek a to je jasná konečná ...
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Diabolique
03.08.2026 00:09
Sikulka ... skoda toho losu no.
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frenkie57
03.08.2026 00:13
No upřímně, Sára vyhrála hlavně díky indispozici Číňanky, která ji postihla ve třetím setu, protože lepší hráčkou na kurtu nebyla. Ale postoupila a za odměnu si zahraje s Igou.
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