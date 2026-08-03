To by žádný jiný sport nedovolil! Pegulaová se pustila do dlouholetého problému tenisu
Světová trojka prožívá další vydařenou sezonu. Do čtvrtfinále nebo dál se dostala už na osmi turnajích, včetně čtyř z posledních pěti podniků kategorie WTA 1000. Na Roland Garros sice překvapivě skončila hned v úvodním kole po porážce s Kimberly Birrellovou, následně si ale ve Wimbledonu zahrála premiérové čtvrtfinále, kde ji zastavila až krajanka Coco Gauffová.
Ve Washingtonu nyní bojuje o titul proti Alexandře Ealaové (Utkání bylo za stavu 6:4, 1:2 pro Američanku prerušeno). Pokud turnaj ovládne, upevní si třetí místo světového žebříčku před Gauffovou. Na turnaji však nebyla hlavním tématem její forma, nýbrž dlouhodobá nespokojenost s tenisovými míči. "O těch zatracených míčích jsme už mluvili snad milionkrát," prohlásila Pegulaová.
Američanka vysvětlila, že problém není jen v různých značkách míčů, ale také v tom, že stejný model se může vyrábět v různých továrnách a pokaždé se chová trochu jinak. "Hraje roli úplně všechno. Povrch kurtu, počasí, vlhkost i teplota. Někdy jsou míče v pořádku, ale na hrubším povrchu se velmi rychle opotřebují. Jindy je horko a létají mnohem rychleji, pak se ochladí a chovají se úplně jinak. Těch proměnných je strašně moc," vysvětlila.
Na grandslamových turnajích se navíc používají různé značky míčů. Australian Open se hraje s míči Dunlop, Roland Garros a US Open s Wilsonem a Wimbledon se Slazengerem. Pegulaová přitom není jedinou hráčkou či hráčem, kterému časté změny vadí. Už dříve se proti nim opakovaně vymezil například Daniil Medveděv. "Problém je v tom, že míče po kontaktu s raketou pokaždé reagují jinak. Jak potom máme hrát tenis?" prohlásil letos na turnaji v Rotterdamu bývalý šampion US Open.
Pegulaová na závěr upozornila, že právě neustálé střídání míčů představuje pro profesionální tenisty zásadní komplikaci. "Nejvíc frustrující je, že se pořád mění. Pamatuji si období, kdy muži během tří týdnů hráli se třemi různými typy míčů. To je přece šílené. Zkuste si představit, že by něco podobného měli akceptovat sportovci v jiném sportu. Každý by se vám vysmál. Možná to zní jako maličkost, ale ve skutečnosti je to obrovský rozdíl,“ uzavřela třicetiletá Američanka.
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