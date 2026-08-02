Sabalenková vyslala soupeřkám jasný vzkaz: Před US Open se cítím znovu silná
Běloruská tenistka letos sice postoupila do finále Australian Open, na Roland Garros ani ve Wimbledonu ale nenaplnila vlastní očekávání. Nyní zahajuje severoamerickou část sezony na turnaji WTA 1000 v Torontu, kde chce znovu nabrat sebevědomí před obhajobou titulu na US Open.
"Mám pocit, že jsem si konečně odpočinula. Bylo pro mě důležité na chvíli vypnout a načerpat nové síly. Teď se cítím svěží a znovu hladová po vítězstvích," uvedla Sabalenková na tiskové konferenci.
Osmadvacetiletá hráčka přiznala, že přechod z antuky a trávy zpět na tvrdý povrch jí vždy dodává větší jistotu. "Tvrdé kurty jsou prostředí, kde se cítím nejlépe. Věřím své hře a chci se vrátit na úroveň, na které jsem byla na začátku sezony," řekla světová jednička.
Sabalenkovou čeká v následujících týdnech mimořádně důležité období. Vedle turnajů v Torontu a Cincinnati bude usilovat také o další úspěch na US Open, kde bude patřit k největším favoritkám ženské dvouhry.
Kromě singlu se představí také v atraktivní soutěži smíšené čtyřhry. Organizátoři už dříve oznámili, že její partnerkou... respektive partnerem bude Novak Djokovič, s nímž vytvoří jednu z největších hvězdných dvojic turnaje.
Sabalenková se během setkání s novináři vyjádřila také k nově zavedenému jednorázovému genetickému testování způsobilosti hráček. Podpořila snahu WTA zajistit férové podmínky v ženském tenise a uvedla, že spravedlnost soutěže je podle ní prioritou.
Před startem amerického turné tak vyslala soupeřkám jasný signál. Po několika měsících plných zklamání je přesvědčená, že znovu našla energii i sebevědomí potřebné k boji o nejcennější trofeje.
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