Konec kariéry? Deprese, zmar. Už nebylo kde brát, vzpomíná hvězdný Thiem
Na cestě na vrchol musel Thiem překonat mnoho překážek, o kterých dříve nemluvil. V rozhovoru pro média se však rozhodl promluvit o obětech, které jeho rodina přinesla, aby si mohl vybudovat úspěšnou kariéru. Tenisoví fanoušci s nostalgií vzpomínají na jeho finále na Roland Garros v letech 2018 a 2019 i na finále US Open 2020, kde získal titul. Ve finále US Open 2020 porazil Alexandra Zvereva po pětisetové bitvě.
Rakušan uvedl, že jeho rodina pocházela z průměrné sociální vrstvy. Peníze na Thiemovu kariéru tak mimo jiné zajistila jeho babička, která prodala byt v centru Vídně. Thiem tak získal několik let finanční podpory na cestování a trénink, zároveň si však uvědomoval velký tlak a zodpovědnost.
"Máme naprosto normální finanční zázemí," uvedl bývalý šampion US Open v podcastu BTA. "Moje babička měla byt ve velmi dobré čtvrti Vídně a pak ho prodala, aby financovala mou kariéru. To nám dalo možná další tři roky cestování a vzdělávání."
"Samozřejmě jsem si to uvědomoval. Nikdy na mě netlačili, ale každé dítě je velmi chytré a dokáže situaci vycítit. U večeře se hodně mluvilo o tom, jak špatně finanční situace vypadá, že nebudou žádné letní prázdniny, žádné lyžování. To byly oběti, které byly přineseny."
Finále US Open 2020 zůstalo v paměti fanoušků. Thiem v něm zvládl těžké momenty a využil příležitost v rozhodujících chvílích zápasu. Zverev měl utkání výborně rozehrané, když ovládl úvodní dva sety. Později však začal chybovat, což dalo Rakušanovi šanci, kterou dokázal využít.
Ačkoli se očekávalo, že US Open bude v jeho kariéře zlomovým bodem, nestalo se tak. V roce 2021 si musel dát pauzu kvůli zranění zápěstí a následně se mu nepodařilo vrátit na dřívější úroveň, v roce 2022 klesl až na 352. místo žebříčku ATP. V dubnu 2024 oznámil kvůli problematickému zápěstí konec kariéry.
Mezi důvody svého rozhodnutí uvedl stav zápěstí, ale také pocity bezmoci a deprese, se kterými se dlouhodobě potýkal. "Ano, měl jsem deprese, pocity zmaru. Už prostě nebylo kde brát," svěřil se legendární Rakušan.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře