Thiem má pro fanoušky novinku a plánuje návrat k tenisu. Podrobnosti ale ještě neprozradil
Thiem po dlouhé době potěšil všechny své fanoušky, když se na svém Instagramu podělil o zprávu, o níž zatím nemůže podrobněji mluvit. "Mám pro vás novinku, kterou vám brzy sdělím," napsal bývalý třetí hráč světa a vítěz US Open z roku 2020. O nečekaný návrat na kurty se však rozhodně nejedná.
"Po fantastických 14 letech soutěžení na okruhu ATP bude moje cesta pokračovat novým a zajímavým způsobem," sdělil Rakušan, který na konci sezony 2024 ukončil kariéru profesionálního tenisty. Důvodem bylo především zraněné zápěstí, s nímž byl na operaci a už se nedostal do optimální formy.
"Těším se, až budu moci předávat své znalosti a zkušenosti ve sportu, který nejvíce miluji," prozradil. Na sociální síti X se tak mezi tenisovými fanoušky a odborníky spekuluje, že by se Rakušan mohl vrátit v roli trenéra, čemuž napovídá i samotný popisek.
Může se však jednat i o další činnosti, například komentátorství, kterému se po odchodu do důchodu věnuje mnoho bývalých profesionálních hráčů. Nebo se může stát třeba ředitelem jednoho z rakouských turnajů, halové pětistovky ve Vídni či antukového podniku ATP 250 v Kitzbühelu. O co přesně jde, prý zveřejní v pondělí 23. března.
