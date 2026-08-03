Výprask v setu o vše. Ealaová si poradila s Pegulaovou a slaví premiérový titul
Pegulaová – Ealaová 6:4, 4:6, 0:6
Ealaová ztratila cestou do finále jediný set, o který přišla v prvním kole s Číňankou Qinwen Zheng. V následujících kolech na rozjetou Filipínku marně hledaly zbraň Leylah Fernandezová, Elina Svitolinová či Naomi Ósakaová. O set přišla jednadvacetiletá tenistka až ve finále, mrzet ji to ale nakonec nemuselo.
První dějství se rozhodlo až v deváté hře za stavu 4:4, kdy podruhé v zápase přišla o podání Ealaová. Nasazená jednička Pegulaová set dopodávala čistou hrou a po 41 minutách šla do vedení 1:0.
Ve druhém setu byl zápas, který začal v neděli, kvůli nepřízni počasí odložen na pondělí. Obě tenistky si ve druhém dějství i po vynucené přestávce bez problémů držely svá podání až do samotného závěru. Rozhodující moment tak přišel za stavu 5:4 pro Ealaovou, kdy o podání přišla světová trojka a utkání bylo srovnáno na 1:1.
Žádného dramatu se ale fanoušci v závěrečném setu nedočkali. Pegulaová se trápila na servisu, závěrem druhého dějství povzbuzená soupeřka toho využívala v maximální míře. Soupeřku tlačila do defenzivy, ta jí navíc pomáhala nevynucenými chybami a velmi hladce si prohrála oba úvodní gamy na svém servisu. Ealaová byla naopak na podání bezchybná a rychle šla do vedení 4:0.
Američanka se přes veškerou snahu na žádný větší odpor nezmohla. Za stavu 0:5 nedokázala zabránit ani potupnému kanáru, sadu ztratila za pouhých 25 minut hry 0:6 a na svůj dvanáctý kariérní titul si tak bude muset počkat.
Premiérového triumfu pro sebe a svou stočtrnáctimilionovou vlast získala Ealaová na druhý pokus poté, co ještě loni v Eastbourne ve finále neuspěla.
Komentáře
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Ale tak, jak dneska smetla Saša Peguli, to nevím, jestli se někomu někdy vůbec povedlo!
Fantastický výkon a zasloužený první WTA nejen pro Alex, ale i pro Filipíny Navíc premiérový postup do top20!
Jen bych k tomu dodal - FruLinda by se na ten zápas měla určitě podívat, protože přesně tenhle lauf jí chybí. Technicky podle mě nehraje o moc hůř než Alex, ale ta energie a taktika a víra soupeřku rozstřílet dělá ten velký rozdíl.