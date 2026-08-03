Zkušenost rozhodla. Townsendová vyřadila Valentovou a narazí na další Češku

DNES, 06:10
Aktuality 0
WTA TORONTO - Vyrovnaný boj, který měl šťastné vyústění pro Američanku. Tereza Valentová v zápase prvního kola Masters v Torontu podlehla zkušené Taylor Townsendové po téměř dvouhodinovém boji 4:6, 5:7. Deblová parťačka Kateřiny Siniakové změří v dalším souboji síly s další českou hráčkou Marií Bouzkovou.
Profily hráčů
Townsend Taylor
Valentova Tereza
Tereza Valentová dohrála v Torontu v prvním kole (@ ČTK / Krumphanzl Michal)

Valentová – Townsendová 4:6, 5:7

Valentová šla do zápasu s o jedenáct let starší soupeřkou v roli žebříčkové favoritky, už před zápasem ale bylo jasné, že jí nečeká nic jednoduchého. A to se také začalo okamžitě naplňovat. V prvním setu si ani jedna z tenistek nemohla příliš spolehnout na svůj servis. Až na dvě hry se v každém gamu objevovaly brejkbolové příležitosti pro jednu z hráček. Jako první přišla hned o svůj úvodní servis mladá Češka, Townsendová ji vzápětí napodobila a bylo vyrovnáno – 2:2.

Levou rukou hrající Američanka sázela na svou typickou agresivní hru, Valentová jí vracela stejnou kartou. Duel plný přestřelek od základní čáry tak pokračoval v šestém gamu dalším ztraceným podáním rodačky z Prahy a Townsendová po potvrzeném brejku šla do vedení 5:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Svěřenkyně Libora Salaby se s koncem v prvním setu smířit nehodlala. Sázka na velké riziko slavila úspěch, Valentová snížila na rozdíl jediného gamu, navíc šla podávat na vyrovnání. S tím ale její rivalka srozuměná nebyla, potřetí v setu uspěla na příjmu a první sadu získala za téměř hodinu hry 6:4.

Ve druhém setu obě hráčky výrazně zlepšily svá podání. Za stavu 1:1 o něj sice přišla jako první světová deblová dvojka, Češka ji však okamžitě napodobila. Od té doby Townsendová ani Valentová returnující soupeřku k žádné brejkbolové možnosti nepustily a zdálo se, že o osudu druhé sady bude muset rozhodnout zkrácená hra.

Své zkušenosti však v závěru prokázala rodačka z Atlanty. Při svém vedení 6:5 si vypracovala na returnu první brejkbol a zároveň mečbol. Ten také dokázala využít a mohla slavit postup do druhého kola.

V něm na ni bude čekat další tenistka s českou vlajkou za jménem. S Marií Bouzkovou, která měla v prvním kole volný los, se utká popáté. Bilance je vyrovnaná 2:2, poslední dva duely však pokaždé vyhrála bez ztráty setu Američanka. Oba zápasy se odehrály letos, rodačka z Prahy na svou soupeřku nestačila v Indian Wells ani v Římě.

Výsledky dvouhry na Masters 1000 v Torontu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist