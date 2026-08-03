Zkušenost rozhodla. Townsendová vyřadila Valentovou a narazí na další Češku
Valentová – Townsendová 4:6, 5:7
Valentová šla do zápasu s o jedenáct let starší soupeřkou v roli žebříčkové favoritky, už před zápasem ale bylo jasné, že jí nečeká nic jednoduchého. A to se také začalo okamžitě naplňovat. V prvním setu si ani jedna z tenistek nemohla příliš spolehnout na svůj servis. Až na dvě hry se v každém gamu objevovaly brejkbolové příležitosti pro jednu z hráček. Jako první přišla hned o svůj úvodní servis mladá Češka, Townsendová ji vzápětí napodobila a bylo vyrovnáno – 2:2.
Levou rukou hrající Američanka sázela na svou typickou agresivní hru, Valentová jí vracela stejnou kartou. Duel plný přestřelek od základní čáry tak pokračoval v šestém gamu dalším ztraceným podáním rodačky z Prahy a Townsendová po potvrzeném brejku šla do vedení 5:2.
Svěřenkyně Libora Salaby se s koncem v prvním setu smířit nehodlala. Sázka na velké riziko slavila úspěch, Valentová snížila na rozdíl jediného gamu, navíc šla podávat na vyrovnání. S tím ale její rivalka srozuměná nebyla, potřetí v setu uspěla na příjmu a první sadu získala za téměř hodinu hry 6:4.
Ve druhém setu obě hráčky výrazně zlepšily svá podání. Za stavu 1:1 o něj sice přišla jako první světová deblová dvojka, Češka ji však okamžitě napodobila. Od té doby Townsendová ani Valentová returnující soupeřku k žádné brejkbolové možnosti nepustily a zdálo se, že o osudu druhé sady bude muset rozhodnout zkrácená hra.
Své zkušenosti však v závěru prokázala rodačka z Atlanty. Při svém vedení 6:5 si vypracovala na returnu první brejkbol a zároveň mečbol. Ten také dokázala využít a mohla slavit postup do druhého kola.
V něm na ni bude čekat další tenistka s českou vlajkou za jménem. S Marií Bouzkovou, která měla v prvním kole volný los, se utká popáté. Bilance je vyrovnaná 2:2, poslední dva duely však pokaždé vyhrála bez ztráty setu Američanka. Oba zápasy se odehrály letos, rodačka z Prahy na svou soupeřku nestačila v Indian Wells ani v Římě.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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