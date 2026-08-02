Fritz přerušil černou sérii. Ve Washingtonu přemohl španělskou kometu a slaví cenný titul
Fritz – Jódar 7:6, 6:4
Jak Fritz, tak Jódar ztratili ve Washingtonu cestou do finále dva sety, oba shodně ve čtvrtfinále a v semifinále. A vyrovnaný souboj se čekal i ve druhém vzájemném střetnutí. To se také od úvodních výměn naplňovalo. Jako první se do problémů dostal ve druhé hře španělský tenista, s brejkovou hrozbou si však dokázal poradit. O game později si stejnou situaci s podobným výsledkem vyzkoušel i Fritz.
V dalším průběhu prvního setu byli oba tenisté na svém podání naprosto dominantní a o osudu úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od prvních míčů navrch americký tenista. Díky agresivnější a přesnější hře si vypracoval vedení 4:1 a náskok už nepustil. Proměnil první setbol, tie-break ovládl s přehledem poměrem 7:2 a po 52 minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Druhý set byl naopak dlouho velmi jednoznačný. Domácí favorit vybojoval rychlý brejk, začal na kurtu dominovat a dostal se do vedení 3:0. Následně však ztratil svůj servis, přestože vedl už 30:0. Na brejkbol Španěla spáchal dvojchybu a nechal ho snížit.
Jódar zaváhání turnajové trojky využil a po další otočce v gamu upravil skóre na 2:3. Američan ale už další zaváhání nepřipustil. Španěl si v závěru ještě nechal ošetřit levé zápěstí.
V desátém gamu si Fritz po skvělé výměně vypracoval dva mečboly. Ani jeden však nevyužil. Následně si vypracoval třetí šanci, ale tentokrát pokazil forhendový úder. Po čtyřech zahozených mečbolech se k výhodě dostal Jódar, ale ani on nebyl úspěšný. Na pátý pokus už to třetímu nasazenému hráči vyšlo a mohl se radovat z vítězství v turnaji.
Fritz tak přerušil sérii tří finálových proher a získal premiérový titul v letošním roce. Celkově slavil už 11. trofej a vyrovnal svou bilanci v závěrečných kolech. Podruhé ovládl podnik kategorie ATP 500, před třemi lety kraloval v Tokiu. Sérii turnajů na amerických betonech před posledním grandslamem sezony v New Yorku tak začal nejlepším možným způsobem a ukazuje, že je ve skvělé formě.
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