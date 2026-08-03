Neskutečný obrat a skalp grandslamové šampionky! Bartůňková v Torontu vyřadila domácí hvězdu
Bartůňková – Andreescuová 7:5, 6:4
Bartůňková už v úvodní hře zápasu prvního kola na tisícovce v Torontu musela odvracet dva brejkboly. Složitý začátek proti Andreescuové však zvládla a podání si udržela. Ve čtvrté hře sama jednu šanci nevyužila a následně na to doplatila. Česká hráčka přišla o servis jako první a Kanaďanka následně brejk potvrdila. Následně domácí tenistka opět uspěla na příjmu, když využila i chyb soupeřky a zvýšila už na 5:2. Následně si vypracova#mce_temp_url#la tři setboly v řadě. Češka se však všechny smazala a pěti vyhranými body snížila. Game zakončila dvěma skvělými údery, jedním z forhendu a následně vystřelila i z bekhendu.
Aktuálně 41. hráčka světa tak nastartovala parádní obrat. Získala čtyři gamy v řadě a otočila skóre na 6:5. Ve dvanáctém gamu se sama dostala ke dvěma setbolům. Při tom prvním těsně minula forhend, ale při druhém jí pomohla soupeřka chybou z forhendu a Bartůňková tak dokonala parádní obrat.
Druhá sada byla dlouho velmi vyrovnaná a obě hráčky si držely svá podání. Batůňková za stavu 3:3 odvrátila premiérový brejkbol v setu. V osmém gamu si po dvou skvělých výměnách vytvořila vedení 30:0 na returnu. Následně přidala Andreescuová nevynucenou chybu a Češka se dostala ke třem šancím v řadě. Kanaďanka ale rychle dokázala srovnat. Ani čtvrtý a pátý brejkbol nestačil a domácí hvězda po dlouhé přetahované srovnala.
Bartůňková přidala rychlou čistou hru a zvýšila na 5:4. Na příjmu si opět vypracovala brejkboly a zároveň i mečboly. Hned ten první využila, když zápas ukončila skvělým bekhendem do slabšího forhendu Kanaďanky. Česká naděje tak vyřadila domácí hvězdu, grandslamovou šampionku, bývalou světovou čtyřku a připsala si velmi cenný skalp. Ve druhém kole v Torontu vyzve nasazenou Tausonovou z Dánska.
Andreescuová se stále marně snaží ukončit své dlouholeté působení mimo elitní stovku, přestože v této sezoně odehrála víceméně kompletní program. Letos získala několik titulů na okruhu ITF a zahrála si finále na WTA 125 v Austinu, ale na evropské antuce a trávě se jí vůbec nedařilo. V hlavní soutěžích na nejvyšším okruhu padla už potřetí v řadě.
Bartůňková na posledním turnaji v Praze promarnila vedení 5:1 ve třetím setu a čtyři mečboly, které by ji posunuly do čtvrtfinále. Přesto má dvacetiletá tenistka za sebou skvělý rok – nedávno postoupila do osmifinále v Římě, čtvrtfinále v Berlíně a do třetího kola Wimbledonu.
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Utkání to bylo velice zajímavé i když nepříliš kvalitní. Obě hráčky dělaly spoustu chyb z nichž některé byly až komické. Nikola ale vyhrála zaslouženě protože byla výrazně aktivnější ...
Bianka také sympatická.