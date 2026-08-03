Neskutečný obrat a skalp grandslamové šampionky! Bartůňková v Torontu vyřadila domácí hvězdu

VČERA, 20:15
Aktuality 27
WTA TORONTO - Nikola Bartůňková v prvním kole na tisícovce Torontu přemohla domácí hvězdu a grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou. Česká naděje v úvodní sadě smazala čtyři setboly a předvedla skvělý obrat z 2:5 a 0:40. Bývalou světovou čtyřku porazila po bitvě 7:5, 6:4 a připsala si cenný skalp. Ve druhém kole vyzve Dánku Claru Tausonovou.
Profily hráčů
Andreescu Bianca Vanessa
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková v Torontu porazila domácí hvězdu (@ Photo by MERT ALPER DERVIS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Bartůňková – Andreescuová 7:5, 6:4

Bartůňková už v úvodní hře zápasu prvního kola na tisícovce v Torontu musela odvracet dva brejkboly. Složitý začátek proti Andreescuové však zvládla a podání si udržela. Ve čtvrté hře sama jednu šanci nevyužila a následně na to doplatila. Česká hráčka přišla o servis jako první a Kanaďanka následně brejk potvrdila. Následně domácí tenistka opět uspěla na příjmu, když využila i chyb soupeřky a zvýšila už na 5:2. Následně si vypracova#mce_temp_url#la tři setboly v řadě. Češka se však všechny smazala a pěti vyhranými body snížila. Game zakončila dvěma skvělými údery, jedním z forhendu a následně vystřelila i z bekhendu.

Aktuálně 41. hráčka světa tak nastartovala parádní obrat. Získala čtyři gamy v řadě a otočila skóre na 6:5. Ve dvanáctém gamu se sama dostala ke dvěma setbolům. Při tom prvním těsně minula forhend, ale při druhém jí pomohla soupeřka chybou z forhendu a Bartůňková tak dokonala parádní obrat.

Druhá sada byla dlouho velmi vyrovnaná a obě hráčky si držely svá podání. Batůňková za stavu 3:3 odvrátila premiérový brejkbol v setu. V osmém gamu si po dvou skvělých výměnách vytvořila vedení 30:0 na returnu. Následně přidala Andreescuová nevynucenou chybu a Češka se dostala ke třem šancím v řadě. Kanaďanka ale rychle dokázala srovnat. Ani čtvrtý a pátý brejkbol nestačil a domácí hvězda po dlouhé přetahované srovnala.

Bartůňková přidala rychlou čistou hru a zvýšila na 5:4. Na příjmu si opět vypracovala brejkboly a zároveň i mečboly. Hned ten první využila, když zápas ukončila skvělým bekhendem do slabšího forhendu Kanaďanky. Česká naděje tak vyřadila domácí hvězdu, grandslamovou šampionku, bývalou světovou čtyřku a připsala si velmi cenný skalp. Ve druhém kole v Torontu vyzve nasazenou Tausonovou z Dánska.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Andreescuová se stále marně snaží ukončit své dlouholeté působení mimo elitní stovku, přestože v této sezoně odehrála víceméně kompletní program. Letos získala několik titulů na okruhu ITF a zahrála si finále na WTA 125 v Austinu, ale na evropské antuce a trávě se jí vůbec nedařilo. V hlavní soutěžích na nejvyšším okruhu padla už potřetí v řadě.

Bartůňková na posledním turnaji v Praze promarnila vedení 5:1 ve třetím setu a čtyři mečboly, které by ji posunuly do čtvrtfinále. Přesto má dvacetiletá tenistka za sebou skvělý rok – nedávno postoupila do osmifinále v Římě, čtvrtfinále v Berlíně a do třetího kola Wimbledonu.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 1000 v Torontu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

27
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Kapitan_Teplak
03.08.2026 23:46
Nikola má velké zápasy prostě ráda
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George_Renel
03.08.2026 23:21
Tenis v podání Nikoly baví.
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Mac
03.08.2026 23:53
určitě, s muškou nejpohlednější hra z našich holek... sranda je, když pinka před podáním, vypadá to jako by se šťourala v nose...
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tommr
03.08.2026 23:09
Tak nakonec Nikola těch promarněných příležitostí litovat nemusela protože hned v následující hře na returnu si vypracovala další dva brejkboly které byly současně i mečboly a hned ten první proměnila. Zkrat z Prahy se tentokrát naštěstí neopakoval ... smile
Utkání to bylo velice zajímavé i když nepříliš kvalitní. Obě hráčky dělaly spoustu chyb z nichž některé byly až komické. Nikola ale vyhrála zaslouženě protože byla výrazně aktivnější ...
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horska.kraslice
03.08.2026 23:00
Nikola a její otočky, už je tím docela pověstná. Někdy to bývá i otočka špatným směrem , ale tohle nebyl ten případ!
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volejman
03.08.2026 22:55
A náš diblík to zaslouženě vyhrál. Paráda!
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Mony
03.08.2026 22:54
Docela pohledný zápas, že?
Bianka také sympatická.
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pantera1
03.08.2026 22:54
Gratulka Nikole, druhej set hrála výborně smile
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tommr
03.08.2026 22:46
Za stavu 4:3 40:0 Nikola promarnila obrovskou příležitost na rozhodující brejk. Celkem v té osmé hře nevyužila 5 brejkbolů ...
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horska.kraslice
03.08.2026 22:48
Aby z toho nebylo nedáš-dostaneš......
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Sinuhet1
03.08.2026 22:22
Snad Nikola vyhraje, jdu spat
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com
03.08.2026 22:32
du s tebou
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Diabolique
03.08.2026 22:19
A Vitka nikdo ani nezmini ...
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pantera1
03.08.2026 22:37
Má první set a zas tam prší. Ale řádně si to opět zkomplikoval.
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 22:43
V Kanadě prší na západě i na východě... Ale asi lepší než požáry.
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pantera1
03.08.2026 22:47
určitě. Ovšem tady je čekání na déšť nekonečný, snad v pátek .
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aape
03.08.2026 23:56
to rozhodně
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tommr
03.08.2026 22:05
Nikola se po špatným začátku vzchopila a první set ještě otočila z 2:5 na 7:5 zlomovým momentem byly tři odvrácené setboly v řadě ...
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Diabolique
03.08.2026 21:56
Pekne to Nikola otaci. Z 2:4 na 6:5. V nejhorsim pripade tie break.
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Mony
03.08.2026 22:03
z 2:5, 0:40 !
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Diabolique
03.08.2026 22:03
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frenkie57
03.08.2026 22:03
Dopadlo to jak nejlépe mohlo, Nikola má po více než hodině hry první set.
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tommr
03.08.2026 21:26
Nikola je prostě zbrklouš. Od začátku tam sází jednu strašnou chybu za druhou a Andreescu díky tomu přišla k brejku ani neví jak ...
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vojta912
03.08.2026 20:23
Cekal jsem, ze bude nejaky článek k tomu jak Makyna nazvala komisařku 3,14čou a ono nikde
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SydneyOpen
03.08.2026 21:09
počkej já myslel že ji nazvala "Pussy"
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 21:51
to byl Zeman
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Georgino
03.08.2026 23:20
Vono tady bylo x kritik, že se to tady moc přetřásá. Ale souhlasím přece jenom je to rozhodnutí a mělo by se to tu reflektovat.
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