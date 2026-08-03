Kopřiva zlomil černou sérii. V Montrealu si zahraje české derby
Galarneau – Kopřiva 4:6, 4:6
Se čtyřmi porážkami v řadě, navíc proti v pohodě hrajícímu domácímu tenistovi. V takovém rozpoložení šel Kopřiva do boje s Galarneauem. Český tenista však nepříjemnou bilanci z posledních týdnů hodil za hlavu. Do zápasu vstoupil sebevědomě a ve třetím gamu to byl on, kdo jako první uspěl na returnu. Brejk vzápětí potvrdil čistou hrou a získal příjemný náskok 3:1.
Rodák z Quebecu marně hledal zbraň na agresivní hru žebříčkového favorita. Když za stavu 2:4 ze svého pohledu podruhé přišel o servis, zdálo se být o výsledku úvodní sady rozhodnuto. Tentokrát ale svěřenec Lukáše Soukupa brejk potvrdit nedokázal.
V osmé hře si sice vypracoval setbol, bez zábran hrající Galarneau ale konec sady odmítl přijmout. Poprvé v duelu vzal Čechovi servis a ještě zdramatizoval průběh. To platilo o to více, že vzápětí své podání získal čistou hrou a snížil na 4:5. A navíc nebyl daleko ani od vyrovnání. Kopřiva měl velké problémy i s dalším gamem na podání, když musel odvracet brejkbol. Tentokrát si ale dokázal poradit a po 45 minutách získal úvodní dějství 6:4.
Druhý set začal poměrně nervózně z obou stran. Znovu ve třetí hře to byl Galarneau, kdo výhodu podání nepotvrdil. Vzápětí mu stejnou mincí vrátil i Kopřiva a bylo vyrovnáno – 2:2. Pasáž plnou chyb doplnila pátá hra, kdy Kanaďan podruhé za sebou prohrál servis.
Tentokrát už český reprezentant výhodu potvrdil a šel do vedení 4:2. Za stavu 5:3 měl rodák z Bílovce na returnu tři mečboly, ani jeden ale nedokázal využít. Zahozené možnosti se ale na jeho výkonu nepodepsaly. V následujícím gamu proměnil celkově šestý mečbol a mohl se radovat z postupu do druhého kola. Kopřiva tak zaznamenal na kanadském Masters své maximum, při své premiéře loni v Torontu dohrál v prvním kole.
Výsledky dvouhry na turnaji Masters ATP 1000 v Torontu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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