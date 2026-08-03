Dočkáme se čtyřhry sester Williamsových? Legendární Američanky slíbily účast na domácí tisícovce
Legendární sestry Williamsovy spolu získaly 14 grandslamových titulů včetně šesti ve Wimbledonu a vybojovaly tři olympijská zlata. Naposledy hrály na US Open v roce 2022, kde je vyřadily české tenistky Lucie Hradecká a Linda Nosková.
Šestačtyřicetiletá Venus a o dva roky mladší Serena si měly zahrát už minulý měsíc ve Wimbledonu, ale Serena musela odstoupit kvůli zranění kolena. To si podvrtla při porážce v prvním kole dvouhry s Australankou Mayou Jointovou při svém ostře sledovaném návratu na grandslamy po čtyřleté pauze. Dvouhru by v Cincinnati měla hrát na divokou kartu jen Venus.
Serena už do čtyřhry letos nastoupila a má bilanci 1:1. Při svém návratu v londýnském Queen's Clubu slavila výhru s mladou Kanaďankou Victorií Mbokovou, která se ale následně zranila a nemohla v turnaji pokračovat. Na další travnaté pětistovce v Berlíně se Američanka představila po boku české hráčky Karolíny Muchové, se kterou však prohrály hned úvodní zápas.
Láme mi to srdce! Serena Williamsová odstoupila z wimbledonské čtyřhry
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