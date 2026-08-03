Dočkáme se čtyřhry sester Williamsových? Legendární Američanky slíbily účast na domácí tisícovce

DNES, 08:00
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Serena a Venus Williamsovy by si měly na srpnovém turnaji v Cincinnati poprvé po téměř čtyřech letech zahrát společně čtyřhru. Legendární Američanky dostaly od pořadatelů turnaje volnou kartu. Slavné sestry měly společně odehrát debl už ve Wimbledonu, ale kvůli zranění 23násobné grandslamové šampionky ve dvouhře se na poslední chvíli odhlásily.
Profily hráčů
Williams Venus
Williams Serena
Serena a Venus Williamsovy si společně zahrají čtyřhru v Cincinnati (@ COREY SIPKIN / AFP)

Legendární sestry Williamsovy spolu získaly 14 grandslamových titulů včetně šesti ve Wimbledonu a vybojovaly tři olympijská zlata. Naposledy hrály na US Open v roce 2022, kde je vyřadily české tenistky Lucie Hradecká a Linda Nosková.

Šestačtyřicetiletá Venus a o dva roky mladší Serena si měly zahrát už minulý měsíc ve Wimbledonu, ale Serena musela odstoupit kvůli zranění kolena. To si podvrtla při porážce v prvním kole dvouhry s Australankou Mayou Jointovou při svém ostře sledovaném návratu na grandslamy po čtyřleté pauze. Dvouhru by v Cincinnati měla hrát na divokou kartu jen Venus.

Serena už do čtyřhry letos nastoupila a má bilanci 1:1. Při svém návratu v londýnském Queen's Clubu slavila výhru s mladou Kanaďankou Victorií Mbokovou, která se ale následně zranila a nemohla v turnaji pokračovat. Na další travnaté pětistovce v Berlíně se Američanka představila po boku české hráčky Karolíny Muchové, se kterou však prohrály hned úvodní zápas.

Láme mi to srdce! Serena Williamsová odstoupila z wimbledonské čtyřhry

Jakub Hájek, ČTK
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