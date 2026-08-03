Dominance pokračuje. Viďmanová je další Češkou v elitní stovce
Českou jedničkou je i nadále wimbledonská finalistka Karolína Muchová na šestém místě hned před šampionkou z All England Clubu Lindou Noskovou. Mezi muži je nejlepší z Čechů Jiří Lehečka na 12. místě.
Pozici světové jedničky dál drží Aryna Sabalenková před Jelenou Rybakinovou, může o ni ale přijít, pokud v Torontu nepostoupí alespoň do osmifinále. Mužům kraluje suverénní Jannik Sinner.
Na druhé místo před Alexandera Zvereva se vrátil Carlos Alcaraz, jenž ale po zranění zápěstí stále nehraje.
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