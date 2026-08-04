Bejlek schytala kanára a výprask. Obrovskou favoritku Šwiatekovou nepřekvapila, v Torontu končí
Bejlek – Šwiateková 0:6, 3:6
Bejlek se hned v úvodním gamu na servisu dostala do problémů. Šwiateková se dostala do vedení a po vítězném forhendu si vypracovala dva brejkboly. Hned ten první po parádním returnu do rohu kurtu využila a získala rychlý brejk. Česká naděje na začátku dělala mnoho chyb. Naopak světová osmička hrála údery přesněji a brejk potvrdila čistou hrou.
Češce se podání nedařilo ani ve třetím gamu. Znovu uhrála jediný fiftýn a po dvojchybě hru odevzdala favorizované soupeřce. Na returnu se následně dostala do vedení 30:0, na brejkbol ale nedosáhla. Polka získala své podání přes shodu a za pouhých 15 minut vedla už 4:0.
Bejlek si v další hře pomohla i několika přímými body z podání a přestože Šwiateková zahrála famózní return z bekhendu, dostala se outsiderka do vedení 40:15. Gameboly ale nevyužila a o svůj servis musela bojovat. Kvůli dvěma nevynuceným chybám z forhendu pustila favoritku na brejkbol. Ta ale také udělala lehkou chybu. Při druhé šanci ale trefila vítězný bekhend a po třetím brejku šla podávat na zisk sady. Setbol si připravila vítězným forhendem a za necelou půl hodinu nadělila soupeřce kanára.
Druhou sadu začala česká hráčka skvělým lobem a dostala se do vedení 40:15. Situaci si ale opět zkomplikovala a po dvojchybě musela opět přes shodu. Šwiateková ji tlačila především do bekhendu, ze kterého dělala mnoho chyb. Následně přišla minela i z forhendu a Polka získala sedmý game v řadě. Brejk následně potvrdila, přestože ztratila vedení 40:0. I třetí gamu druhé sady dospěl do stavu 40:40. Bejlek v něm odvrátila dva brejkboly, na ten třetí ale udělala další chybu z bekhendu.
Za stavu 0:3 se Češka i kvůli chybám Polky dostala k brejkbolům. První šanci ještě neproměnila, ale tu druhou už využila a získala první game v utkání. Následně i díky skvělé výměně zakončené bekhendovým prohozem zvládla získat i vlastní podání a snížila na rozdíl jediné hry.
Světová osmička výrazně polevila a Bejlek přestala dělat časté chyby. Dostala se k dalším šancím, při té první předvedla skvělou obranu, ale ani ta na favoritku nestačila. Následně se jí nepovedl ani útok na síť a oba brejkboly tak promarnila. I čtvrtý brejkbol Šwiateková odvrátila, tentokrát vítězným forhendem. Polka ale dělala také mnoho chyb. Maratonský game nakonec urvala polská favoritky. Češka v něm nevyužila celkem devět brejkbolů.
Prohraným dlouhým gamem se ale Bejlek nenechala rozhodit. Pokračovala ve zlepšené hře, uhrála vlastní servis a snížila na 3:4. Polka si ale další podání suverénně pohlídala a po čisté hře se ocitla game od postupu do třetího kola. V devátém gamu udělala Češka dvojchybu a nabídla tak soupeřve první mečbol. Ten favoritka ale ještě zahodila. Druhý si vypracovala vítězným forhendem. Opět ale nedokázala dostat return do kurtu. Poté ale přišla už čtvrtá dvojchyba od české tenistky. Třetí měčbol proměnila Šwiateková poté, co trefila míček na pásku a ten spadl jen kousek za síť na stranu Češky. Po hodině a 34 minutách tak mohla slavit postup.
Bejlek tak podlehla Polce jednoznačně i ve druhém vzájemném duelu. Letos na ni nestačila ani na French Open, kde prohrála snadno 2:6, 3:6. Šwiatekovou v dalším zápase čeká na vítězku duelu mezi Donnou Vekičovou a Viktorijí Golubicovou.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Sáře ovšem stačilo to jedno vítězství co v Torontu uhrála aby se udržela v top-40 což je asi maximum co s takovou hrou může dokázat ...
až půjdeš jednou na veliký kurt.
V Torontu splnila to,co měla a hurá do Cincinati.