Nadal poslal šampionce Ealaové dojemný vzkaz: Pokračuj ve svých snech!
Jednadvacetiletá Ealaová hrála o svůj první titul na okruhu WTA už podruhé. Po porážce ve finále Eastbourne tentokrát uspěla a cenné trofeje se dočkala na jednom z nejvýznamnějších turnajů před blížícím se US Open.
Finálový duel musel být kvůli bouřce přerušen a dohrával se až následující den. Ealaová vstupovala do pondělní dohrávky se ztrátou jednoho setu, přesto dokázala vývoj otočit. Druhou sadu získala poměrem 6:4 a v rozhodujícím dějství už své soupeřce nepovolila ani jediný game.
Krátce po zápase jí poblahopřál také Rafael Nadal, v jehož akademii ve Španělsku strávila významnou část svého tenisového vývoje. "Gratuluji, Alex! Jaký to byl neuvěřitelný týden ve Washingtonu. Titul sis za všechnu svou tvrdou práci naprosto zasloužila. Gratuluji Filipínám i celému týmu Akademie Rafaela Nadala," napsal dvaadvacetinásobný grandslamový šampion.
Nebylo to přitom poprvé, kdy španělská legenda veřejně ocenila výkony mladé tenistky. Už během její senzační cesty do semifinále turnaje v Miami v roce 2025, kdy mimo jiné vyřadila Igu Šwiatekovou, jí Nadal adresoval povzbudivý vzkaz. "Jsme na tebe nesmírně pyšní, Alex. Jaký neuvěřitelný turnaj! Pokračuj ve svých snech!“
Washingtonský triumf posunul Ealaovou poprvé v kariéře do elitní dvacítky světového žebříčku WTA. Navíc ji v následujících týdnech čeká obhajoba jen malého počtu bodů z turnajů v Kanadě, Cincinnati a na US Open, takže má výbornou příležitost své postavení ještě vylepšit.
Na devatenáctou příčku, kterou aktuálně drží Jekatěrina Alexandrovová, ztrácí pouhých 41 bodů. Pokud si udrží formu z posledních měsíců, není vyloučeno, že ještě před startem US Open pronikne i do nejlepší patnáctky světa. Ealaová prožívá nejlepší období své kariéry. Od začátku travnaté části sezony ovládla challenger v Birminghamu, postoupila do semifinále turnaje v Berlíně, poprvé si zahrála osmifinále grandslamu a nyní přidala i premiérový titul na okruhu WTA.
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