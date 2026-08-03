Proč Sinner i Djokovič vynechali Kanadu? Federer s Nadalem ukázali cestu už před lety
Sinner oznámil, že se rozhodl vynechat Canadian Open, aby dal přednost svému zdravotnímu stavu. Djokovič se podle očekávání soustředí především na grandslamové turnaje, zatímco Carlos Alcaraz stále laboruje se zraněním zápěstí.
Ředitelka turnaje Valerie Tetreaultová připustila, že série odhlášení největších hvězd představuje pro organizátory problém "Respektujeme jejich rozhodnutí a chápeme, že při tak náročném programu musí být zdraví hráčů na prvním místě. Zároveň ale věříme, že stále častější odhlašování na poslední chvíli otevírá širší otázku týkající se našeho sportu," uvedla.
Podle ní fanoušci právem očekávají, že na turnajích Masters 1000 uvidí nejlepší světové tenisty. Organizátoři už proto zahájili jednání s ATP o možných změnách. Přestože se v posledních letech často kritizuje rozšíření turnajů Masters 1000 z jednoho na téměř dva týdny, Gross upozorňuje, že problém existoval dávno před touto změnou.
Na svém kanálu na YouTube připomněl, že Roger Federer mezi lety 2012 až 2021 vynechal Canadian Open hned sedmkrát. Rafael Nadal na turnaji od roku 2012 do roku 2024 startoval pouze pětkrát a Novak Djokovič se v Kanadě nepředstavil už od roku 2018. "Když se objevila zpráva o odstoupení Sinnera a Djokoviče, většina reakcí byla stejná – mohou za to dvoutýdenní Masters. Chápu, proč si to lidé myslí, ale máme krátkou paměť," uvedl Gross.
Připomněl, že ještě před rozšířením turnaje byla účast největších hvězd velmi podobná. "Federer po roce 2011 nastoupil v Kanadě jen dvakrát. Nadal často upřednostnil Kanadu před Cincinnati, přesto po roce 2011 odehrál oba turnaje ve stejné sezoně jen třikrát. A Djokovič? Naposledy hrál v Kanadě v roce 2018, přesto od té doby získal jedenáct grandslamových titulů," zdůraznil.
Podle Grosse nelze přehlédnout ani odkaz legendární „velké trojky“. Federer, Nadal i Djokovič v závěru kariéry pečlivě plánovali svůj program a dávali přednost největším turnajům. "Myslím, že tím nastavili určitý vzor pro budoucí generaci elitních hráčů. Ukázali, jak důležité je nepřetěžovat organismus a soustředit se především na grandslamy," vysvětlil.
Za hlavní problém však považuje samotné postavení Canadian Open v kalendáři. "Je mi líto organizátorů i fanoušků. Kanada byla v kalendáři vždy v obtížné pozici a není to nic nového. Loni byly mezi Wimbledonem a začátkem turnaje jen dva týdny, letos dokonce tři, takže pořadatelé doufali ve větší účast. Ani tentokrát jim to ale nevyšlo," uzavřel Gross.
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