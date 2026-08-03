Znovuzrozený Tsitsipas vyřadil syna české legendy. V Montrealu si připsal premiérovou výhru
Tsitsipas – Damm 6:4, 6:4
Tsitsipas na turnaji Masters v Montrealu naznačil, že se jeho forma po slabším období znovu zvedá. Řecký tenista v úvodním kole přehrál v souboji kvalifikantů Damma dvakrát 6:4. Třiadvacetiletý Američan, který je synem bývalého českého daviscupového reprezentanta a grandslamového šampiona, na favorizovaného soupeře nestačil a na druhém turnaji v řadě skončil v prvním kole hlavní soutěže.
Pro Tsitsipase mělo vítězství hned dvojí význam. Kromě postupu do druhého kola totiž vůbec poprvé v kariéře dokázal v Montrealu uspět. Finalista kanadského Masters z roku 2018 tehdy své nejlepší umístění zaznamenal v Torontu, kde se turnaj tradičně střídá s Montrealem. Na místních kurtech dosud na výhru čekal.
Bývalý třetí hráč světa nedávno předvedl velmi povedené vystoupení na antukovém podniku ve švýcarském Gstaadu, kde vybojoval svůj první titul po více než roce a ukončil tím čekání na turnajový triumf. Zdá se tak, že pod vedením nového realizačního týmu znovu nachází ztracenou pohodu i herní jistotu.
Ve druhém kole čeká Tsitsipase mnohem náročnější prověrka. O postup mezi dvaatřicítku nejlepších se utká s talentovaným Brazilcem Fonsecou, který patří k největším vycházejícím hvězdám mužského tenisu. S aktuálně 27. hráčem světa, který měl na úvod volný los, padl loni v Davis Cupu.
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