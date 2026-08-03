Po životním úspěchu přichází další výzva: Zverev chce vládnout světu
Devětadvacetiletý hráč však rozhodně nemá dost. Nejde jen o další trofeje do sbírky, ale také o upevnění pozice mezi elitou tenisové historie. Jako nasazená jednička na turnaji National Bank Open v Montrealu otevřeně přiznal, že jeho ambicí je i post světové jedničky v žebříčku PIF ATP.
"Samozřejmě, že je to cíl. Rozhodně jeden z mých hlavních cílů," uvedl Zverev na předturnajové tiskové konferenci. "Pořád ale platí, že nejdůležitější je hrát co nejlepší tenis. Výsledky, tituly i žebříček pak přijdou samy. Pokud se soustředíte na zlepšování své hry, všechno ostatní na to naváže."
V čele žebříčku PIF ATP Rankings aktuálně dominuje Jannik Sinner s výrazným náskokem 13 450 bodů, zatímco Zverev má na kontě 8 480 bodů. Tento rozdíl však neodráží plně letošní vývoj – v průběžném pořadí, které sleduje body získané v kalendářním roce, ztrácí Němec na Sinnera jen 1 410 bodů. Souboj o první místo tak může v závěru sezony, do jejíhož konce zbývá zhruba tři a půl měsíce, ještě výrazně zdramatizovat.
Zverev se v Montrealu vrací na kurty poprvé od finálové porážky ve Wimbledonu právě se Sinnerem. Italský rival letos vyhrál všech pět vzájemných duelů a celkově vede bilanci 11:4, přičemž zaznamenal už deset výher v řadě. Přesto Zverev zůstává pozitivní.
"Myslím, že jsme proti sobě hráli ze všech hráčů na okruhu nejčastěji, a to i proto, že jsme se letos potkávali ve velkých zápasech," řekl. "Není samozřejmě pozitivní, že proti stejnému soupeři opakovaně prohrávám, ale ukazuje to, že jsme letos asi dva nejstabilnější hráči na okruhu. A to je podle mě výborné."
Do Montrealu přijíždí Zverev s bilancí 44 výher a 11 porážek v sezoně, včetně triumfu na pařížském grandslamu. Právě ten pro něj znamenal zásadní milník. "Mluvil jsem o tom už mnohokrát — je to obrovské zadostiučinění," přiznal držitel 25 titulů na okruhu ATP. "Na grandslamový titul jsem čekal opravdu dlouho a jsem nesmírně šťastný, že se to konečně podařilo."
Šampion kanadského turnaje Masters z roku 2017 zahájí letošní účast soubojem s Italem Lorenzem Sonegem, nebo Nizozemcem Tallonem Griekspoorem. Po krátké dovolené se Zverev znovu naplno pustil do přípravy a do severoamerické části sezony vstupuje s jasným cílem."Vzal jsem si týden volna a pak jsem začal znovu trénovat a připravovat se co nejlépe na tuto část sezony," uzavřel.
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