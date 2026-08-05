Další problém! Alcaraz nebude hrát ani v Cincinnati, nad US Open visí otazník
"Víme, že Carlos udělal vše pro to, aby se mohl co možná nejrychleji vrátit na tour. Přejeme mu brzké uzdravení a těšíme se, až ho v Cincinnati budeme moci znovu přivítat," řekl ředitel turnaje Bob Moran.
Třiadvacetiletý Španěl v poslední době dominoval s Italem Jannikem Sinnerem, Alcaraz od roku 2022 posbíral sedm grandslamových trofejí. S pravým zápěstím však odstoupil z dubnového turnaje v Barceloně před zápasem s Tomášem Macháčem a návrat na kurty dál odkládá.
Masters v Cincinnati začne 13. srpna, US Open o 17 dnů později. Mezi tím se ještě uskuteční menší turnaj ve Winston-Salemu. Než Alcaraze začalo trápit zápěstí, měl skvělý začátek sezony: vyhrál úvodních 16 zápasů a triumfem na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam.
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