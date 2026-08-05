Další problém! Alcaraz nebude hrát ani v Cincinnati, nad US Open visí otazník

DNES, 10:00
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Hvězdný španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje již od poloviny dubna. O jeho absenci v Cincinnati, což je tradiční generálka na US Open, informovali pořadatelé. Následně na grandslamu v New Yorku by měl být Alcaraz rovněž v roli úřadujícího šampiona.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz v Cincinnati hrát nebude (@ Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia)

"Víme, že Carlos udělal vše pro to, aby se mohl co možná nejrychleji vrátit na tour. Přejeme mu brzké uzdravení a těšíme se, až ho v Cincinnati budeme moci znovu přivítat," řekl ředitel turnaje Bob Moran.

Třiadvacetiletý Španěl v poslední době dominoval s Italem Jannikem Sinnerem, Alcaraz od roku 2022 posbíral sedm grandslamových trofejí. S pravým zápěstím však odstoupil z dubnového turnaje v Barceloně před zápasem s Tomášem Macháčem a návrat na kurty dál odkládá.

Masters v Cincinnati začne 13. srpna, US Open o 17 dnů později. Mezi tím se ještě uskuteční menší turnaj ve Winston-Salemu. Než Alcaraze začalo trápit zápěstí, měl skvělý začátek sezony: vyhrál úvodních 16 zápasů a triumfem na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam.

Zda se hvězdný Španěl posledního grandslamového turnaje roku zúčastní, tak zůstává otázkou...

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Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

1
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pantera1
05.08.2026 10:13
Karlíku, ten Jenda tě uplácí, co? Aby vyhrával sám a nemusel se dělit. To je teda nemilé, to zápěstí pořád zlobí. Raději to pořádně doléči, my to ještě vydržíme. Hlavně ať jsi zdravej i kdyby to měl odnést zbytek sezóny.
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