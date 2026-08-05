Nové obavy před US Open? Sinner znovu zamířil k lékařům
Podle dostupných informací zamířil Sinner k lékařům během přípravy na americké turnaje na tvrdém povrchu. Zatím však není potvrzeno, že by šlo o vážnější zdravotní komplikaci, ani že by jeho start na US Open byl ohrožen. Samotná skutečnost, že elitní hráč absolvoval vyšetření krátce před vrcholem sezony, ale pochopitelně přitáhla velkou pozornost.
Sinner má za sebou mimořádné období. Italský tenista se v posledních sezonách zařadil mezi dominantní postavy světového tenisu a pravidelně bojuje o největší trofeje. Po triumfech na grandslamech a návratu na pozici světové jedničky bude v New Yorku patřit mezi hlavní kandidáty na titul.
Světová jednička řešila zdravotní trable během letošního French Open, kdy v zápase druhého kola s Argentincem Juanem Manuelem Cerúndolem v době, kdy vedla 2:0 na sety a 5:1 ve třetím, kvůli fyzickým problémům zápas ztratila. Následná vyšetření v Miláně žádné problémy u italského tenisty neodhalila.
Právě US Open má pro Sinnera zvláštní význam. Na turnaji v New Yorku dokázal uspět už v minulosti a každým dalším grandslamem potvrzuje, že se stal jedním z hráčů, kteří určují směr současného tenisu. Případné zdravotní komplikace by proto byly velkou zprávou nejen pro něj samotného, ale i pro celý tenisový svět.
Před startem turnaje se tak bude nejvíce sledovat, v jakém stavu Sinner do New Yorku dorazí a zda bude moci absolvovat přípravu podle původního plánu. Italský šampion bude chtít navázat na své dosavadní úspěchy a potvrdit, že i nadále patří mezi největší favority každého grandslamu.
Fanoušci nyní čekají především na další informace. Pokud bude Sinner zdravotně v pořádku, nic by nemělo bránit tomu, aby v New Yorku znovu bojoval o nejcennější trofej.
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