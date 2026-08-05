Šok v Montrealu! Šampion Fritz nezvládl rychlý přesun a na Masters končí hned na úvod

VČERA, 22:45
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ATP MONTREAL - Taylor Fritz prožil během několika dní dva zcela odlišné příběhy. Zatímco na turnaji ATP 500 ve Washingtonu si dokráčel pro svůj první titul v sezoně, na navazujícím podniku Masters 1000 v Montrealu přišel tvrdý pád na zem. Americký tenista nezvládl náročný přesun ani krátký čas na regeneraci a hned při svém vstupu do turnaje překvapivě podlehl Argentinci Thiagu Agustínu Tirantemu ve dvou setech 5:7, 3:6.
Profily hráčů
Tirante Thiago Agustin
Fritz Taylor
Taylor Fritz skončil v Montrealu hned na prvním soupeři (@ Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Fritz – Tirante 5:7, 3:6

Fritz ve Washingtonu završil povedený týden triumfem nad talentovaným Španělem Rafaelem Jódarem, kterého porazil 7:6, 6:4. Kvůli dešti se finále odehrálo až v pondělí, což výrazně zkomplikovalo jeho program před přesunem do Kanady. Američan tak měl minimum času na cestu, aklimatizaci i odpočinek před vstupem do jednoho z nejprestižnějších turnajů na severoamerických betonech.

V Montrealu navíc narazil na dobře připraveného Tiranteho, který se nezalekl favorizovaného soupeře a od prvních výměn diktoval tempo. Fritz se naopak hledal, nebyl tak dominantní na servisu jako ve Washingtonu a nedokázal najít recept na agresivní hru Argentince. Výsledkem byla překvapivá porážka ve dvou setech, která znamená konec americké jedničky hned po jejím úvodním vystoupení.

Pro Fritze jde o nepříjemné vystřízlivění po zisku cenného titulu. Přestože triumf ve Washingtonu potvrdil jeho sílu na tvrdém povrchu, rychlý sled turnajů znovu ukázal, jak náročná je severoamerická část sezony. Před blížícím se Masters v Cincinnati a následně US Open bude chtít Američan co nejrychleji zapomenout na nečekané zaváhání a navázat na výkony, které ho dovedly k trofeji v hlavním městě Spojených států amerických.

Pro Tiranteho přitom nejde o první velké překvapení letošní sezony. Už na antukovém turnaji v Houstonu si vyšlápl na další americkou hvězdu Bena Sheltona, kterého vyřadil ve čtvrtfinále. Dnes si ořipsal už třetí skalp hráče TOP 10.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Montrealu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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