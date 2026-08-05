Šok v Montrealu! Šampion Fritz nezvládl rychlý přesun a na Masters končí hned na úvod
Fritz – Tirante 5:7, 3:6
Fritz ve Washingtonu završil povedený týden triumfem nad talentovaným Španělem Rafaelem Jódarem, kterého porazil 7:6, 6:4. Kvůli dešti se finále odehrálo až v pondělí, což výrazně zkomplikovalo jeho program před přesunem do Kanady. Američan tak měl minimum času na cestu, aklimatizaci i odpočinek před vstupem do jednoho z nejprestižnějších turnajů na severoamerických betonech.
V Montrealu navíc narazil na dobře připraveného Tiranteho, který se nezalekl favorizovaného soupeře a od prvních výměn diktoval tempo. Fritz se naopak hledal, nebyl tak dominantní na servisu jako ve Washingtonu a nedokázal najít recept na agresivní hru Argentince. Výsledkem byla překvapivá porážka ve dvou setech, která znamená konec americké jedničky hned po jejím úvodním vystoupení.
Pro Fritze jde o nepříjemné vystřízlivění po zisku cenného titulu. Přestože triumf ve Washingtonu potvrdil jeho sílu na tvrdém povrchu, rychlý sled turnajů znovu ukázal, jak náročná je severoamerická část sezony. Před blížícím se Masters v Cincinnati a následně US Open bude chtít Američan co nejrychleji zapomenout na nečekané zaváhání a navázat na výkony, které ho dovedly k trofeji v hlavním městě Spojených států amerických.
Pro Tiranteho přitom nejde o první velké překvapení letošní sezony. Už na antukovém turnaji v Houstonu si vyšlápl na další americkou hvězdu Bena Sheltona, kterého vyřadil ve čtvrtfinále. Dnes si ořipsal už třetí skalp hráče TOP 10.
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