Dřina se šťastným koncem. Menšík udolal bojovného Brita, v Montrealu postupuje
Fearnley – Menšík 3:6, 6:3, 3:6
V roli jasného favorita vstupoval do zápasu druhého kola Menšík. Fearnley si však v prvním kole připsal cenný skalp, když ve dvou setech porazil zkušeného Francouze Adriana Mannarina. Úvod prvního vzájemného zápasu ale patřil českému tenistovi. Byl to sice nejdříve právě Menšík, kdo musel odvracet ve třetí hře první brejkbol. Vzápětí ale bez problémů vzal podání svému soupeři a když brejk potvrdil, šel do vedení 4:1.
Za stavu 5:2 měl svěřenec Tomáše Josefuse na returnu dvě možnosti získat úvodní set, 110. tenista světa si ale dokázal i díky kvalitnímu servisu poradit a udržel naději na případný obrat. Tu mu Menšík ale vzápětí vzal, když bez problémů vyhrál své podání a úvodní sadu tak získal za 42 minut 6:3.
V úvodu druhého setu to vypadalo, že zápas bude směřovat k rychlému konci. Menšík si přivlastnil hned úvodní Britovo podání, brejk potvrdil čistou hrou a vedl 2:0. Český tenista ale několika chybami pustil svého soupeře zpět do hry a ten rychle srovnal na 2:2.
Rozhodující moment druhého setu přinesla osmá hra, kdy česká dvojka za stavu 3:4 ze svého pohledu podruhé přišla o servis a Fearnley už šanci využil. Set dopodával, získal ho poměrem 6:3 a srovnal na 1:1.
A tím to pro Menšíka nekončilo. Brit začal skvěle i rozhodující set, když to byl tentokrát on, kdo vzal hned úvodní soupeřovo podání a vedl 2:0.
Od stavu 1:2 dvakrát za sebou vzal rivalovi podání a dobře rozjetý set už nepustil. Sadu bez větších starostí získal poměrem 6:3 a po dvou hodinách a devíti minutách mohl slavit postup do třetího kola.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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