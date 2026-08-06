Další překvapení v Montrealu! Jednička Zverev končí ve druhém kole a zahodil obrovskou šanci

DNES, 00:10
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ATP MONTREAL - Turnaj Masters v Montrealu přišel o dalšího favorita. Po překvapivém vyřazení Taylora Fritze končí hned při svém prvním vystoupení také nejvýše nasazený Alexander Zverev. Německý tenista v třísetové bitvě nestačil na Tallona Griekspoora, kterému podlehl 7:6, 2:6, 4:6. Druhý hráč světa tak nevyužil obrovskou šanci na prestižní titul.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Griekspoor Tallon
Alexander Zverev v Montrealu končí ve druhém kole (@ Montassar Yazidi / Alamy / Profimedia)

Zverev – Tallon Griekspoor 7:6, 2:6, 4:6

Zverev přijížděl do Kanady jako největší favorit na zisk cenné trofeje. Po absenci Jannika Sinnera, Carlose Alcaraze i Novaka Djokoviče se očekávalo, že potvrdí svoji roli jednoho z nejkonzistentnějších hráčů letošní sezony. Letos ovládl French Open, kde získal vysnívaný premiérový grandslamový titul, a na Wimbledonu dokráčel až do finále, kde potvrdil, že se na největších turnajích opět řadí mezi absolutní elitu.

Jenže na kanadském Masters v Montrealu, kde v roce 2017 triumfoval, se proti Griekspoorovi od začátku necítil komfortně. První set ovládl až po bitvě v tie-breaku. Ve druhém dějství už na Nizozemce jasně nestačil a za kratší konec tahal dlouho také v rozhodující sadě, ve které prohrával už 2:4 a čelil brejkbolu.

V tu chvíli ale zabral a povedlo se mu vrátit do zápasu. V osmém gamu konečně prolomil soupeřův servis. Vůbec první brejkbol využil vítězným bekhendem po lajně a srovnal. Vyhráno však neměl. Brejk potvrdit nedokázal a byl to opět Griekspoor, kdo byl blíže postupu. Tentokrát už svou šanci využil a připsal si cenný skalp.

Pro Griekspoora jde o další cenný skalp a potvrzení, že proti favoritům umí zahrát svůj nejlepší tenis. Zvereva přehrál po bitvě i loni v Indian Wells a po dalším obratu před třemi lety v hale v Rotterdamu. V celkové vzájemné bilanci ale stále vede výrazně Němec 9:3.

Pro Zvereva jde o nečekanou komplikaci v důležité části sezony. Masters v Montrealu mělo být ideální přípravou na US Open a zároveň velkou příležitostí získat další prestižní titul. Místo toho však odjíždí s brzkým vyřazením, zatímco Griekspoor si připisuje jedno z nejcennějších vítězství letošního roku a potvrzuje pověst soupeře, na kterého si Němec musí dávat mimořádný pozor.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Montrealu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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Georgino
06.08.2026 00:16
Dobře tak.
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