Bez zisku setu. Krejčíková na Rusku znovu nestačila, v Torontu dohrála
Samsonovová – Krejčíková 6:1, 7:5
Jen jediný ze čtyř vzájemných zápasů vyhrála Krejčíková proti Samsonovové. Přesto do duelu vstupovala v roli mírné favoritky. Ruska však z posledních devíti zápasů ztratila jen dva a že to nebyla náhoda, se začala wimbledonská šampionka z roku 2024 přesvědčovat hned od úvodních míčů.
Do zápasu totiž vlétla Samsonovová v daleko lepší pohodě. Proti pasivně hrající soupeřce nasadila agresivní hru plnou ostrých úderů od základní čáry. V úvodních třech gamech získala zaskočená Češka pouhé tři body a bleskově nabrala manko 0:3.
Poté sice získala svou úvodní hru, na jasném průběhu první sady to ale nic změnit nemohlo. Na kurtu nadále vládla rodačka z Oleněgorsku. Byla mnohem jistější hráčkou od základní čáry, Krejčíková jí navíc pomáhala zbytečnými chybami.
Do konce úvodní sady se už svěřenkyně Jiřího Nováka na nic zásadního nezmohla a sadu za pouhých 24 minut hry ztratila jasně 1:6. Krejčíková při podání Rusky získala v prvním setu jen tři výměny. Kromě získaného gamu šlo na její stranu jen šest bodů.
Ve druhém dějství se ale obraz hry na kurtu naprosto změnil. Krejčíková výrazně zpřesnila svou hru, podstatně snížila množství nevynucených chyb, naopak přidala na razanci a přesnosti. A výsledek se velmi brzy dostavil. V úvodní hře sice musela brněnská rodačka ještě odvracet brejkbol, od stavu 1:1 ale byla lepší hráčkou.
Chybující Rusce vzala ve čtvrté hře vůbec poprvé podání, brejk následně potvrdila a vypracovala si nadějné vedení 4:1. Velmi důležitá hra přišla hned poté. Samsonovová na svém servisu odvrátila tři brejkboly a vydřený game jí nalil potřebné sebevědomí. Vzápětí to byla ona, kdo byl úspěšný na příjmu. Brejk potvrdila čistou hrou a rázem bylo vyrovnáno – 4:4.
Následně se Krejčíková dostala znovu do kritické situace. Ze stavu 15:40 na svém podání se ale dokázala dostat a znovu šla do vedení. To byla však její poslední vítězná hra v zápase. V následujících dvou gamech uhrála dvojnásobná grandslamová šampionka jediný bod a poprvé v setu prohrávala 5:6. Ruska mohla v následující hře zápas dopodávat. I přesto, že musela odvracet brejkbol, ale nakonec uspěla. Proměnila třetí mečbol a po hodině a 37 minutách se mohla radovat z postupu.
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