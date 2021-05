Badosaová v Bělehradu prolomila semifinálové prokletí a hned získala titul

Paula Badosaová si v Bělehradu zahrála semifinále na třetím antukovém turnaji po sobě, počtvrté v sezoně a pošesté v kariéře, ale až ve srbské metropoli postoupila poprvé do finále.



V sobotu nejprve smetla 6-1 6-2 Bulharku Viktoriji Tomovovou a jen o pár hodin později nastoupila ke svému premiérovému finále na okruhu WTA. Celé si ho ale neužila. Ve chvíli, kdy nad Chorvatkou Anou Konjuhovou vedla 6-2 a 2-0, soupeřka kvůli bolestem pravé kyčle vzdala.



"Takový konec finále si nikdo nepřeje. Je mi Any líto, vím, jaké to je mít zdravotní problémy. Obě jsme si prošly těžkými obdobími. Ale jsem spokojená s tím, jaký tenis jsem tady hrála," řekla Badosaová, jež v pěti zápasech neztratila set a prohrála jen 20 gamů.



Třiadvacetiletá Španělka se díky prvnímu triumfu posune ve světovém žebříčku poprvé do Top 40, nově bude figurovat na 34. místě.



Rovněž třiadvacetiletá Konjuhová si v Bělehradu zahrála poprvé od června 2017 semifinále a poprvé od ledna 2017 finále. Dosud jediný titul získala už v červnu 2015 na trávě v Nottinghamu, kde slavila ve svých sedmnácti letech. Loni v září se vrátila po rok a půl dlouhé pauze, během které podstoupila třetí operaci lokte, svou celkově již pátou.

7 players have now won their 1st WTA titles in 2021:



Clara Tauson: Lyon

Sara Sorribes Tormo: Guadalajara

Leylah Fernandez: Monterrey

Maria Camila Osorio Serrano: Bogotá

Veronika Kudermetova: Charleston 500

Astra Sharma: Charleston 250

Paula Badosa: Belgrade — WTA Insider (@WTA_insider) May 22, 2021