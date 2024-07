Bára byla zakouslá a šla si pro to, řekl kondiční trenér Krejčíkové. Za odměnu si může dát smažák

Absolutní soustředění a zarputilost, to byly podle kondičního trenéra Barbory Krejčíkové Tomáše Breicetla klíče k triumfu české tenistky ve dvouhře v letošním Wimbledonu. Dvaačtyřicetiletý expert ocenil, jak se ivančická hráčka zotavila po zdravotních potížích a na trávě v All England Clubu stupňovala formu. V rozhovoru s českými novináři ji označil za "holku se srdcem na dlani" a podotkl, že jí dovolí na oslavu i oblíbený smažený sýr.

"Celé téma toho turnaje bylo, že se jí podařilo zůstat v přítomnosti. A k tomu doplnila obrovskou bojovnost. Ve všech zápasech byla zakouslá a ve své zóně. Myšlenky ji nikam neutíkaly, šla si pro to," řekl Breicetl.

S Krejčíkovou se setkali přes současného trenéra Pavla Motla na jaře 2020. Během covidového období a lockdownů. "Poprvé jsme trénovali v Brně v nějakém parku ještě s rouškami. Bylo to zajímavé období. Pavel ke mně chodil na kondici, znám ho odmala. A Bára neměla za covidu s kým trénovat, tak se připojila k nám. Evidentně se jí to líbilo a vydrželo nám to doteď," řekl Breicetl.

Jelikož pomáhá i sportovcům z jiných odvětví, například squashistům, u triumfu Krejčíkové na Roland Garros o rok později nebyl. "Začal jsem jezdit až v poslední době. Můj první větší turnaj byla Ostrava 2022, která se také povedla," připomněl Breicetl jiné vítězství Krejčíkové.

Když měl na Krejčíkové vyzdvihnout speciální vlastnost, uvedl vnímavost. "Už tehdy v tom parku na ní bylo vidět, že bere věci strašně rychle. Nejen pohybově, ale je schopná vnímat a rychle se učit spoustu věcí. A když se všechny tyhle věci sejdou, je schopná předvést takovýhle výkon," řekl Breicetl, který se dříve věnoval atletice a sprintům.

S Krejčíkovou si stanovili tréninkový plán. Ty se během doby na základě zdravotního stavu, nemocí a dalších proměnných upravují. Právě Krejčíková jedním takovým náročným obdobím prošla, letos od druhé poloviny února do konce května odehrála jen čtyři zápasy.

Barbora Krejcikova, celebrating a magical moment with her team #Wimbledon pic.twitter.com/xKrg8FFV1V — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024

"V tom je sport krutý a nádherný zároveň. Ta sinusoida je tak rychlá, létá nahoru dolů a je to takový zrychlený život namačkaný do kuličky. Bára si prošla fakt těžkým obdobím. Byla zraněná, měla několik nemocí po sobě a po té nemoci to není tak, že začínáte na nějakém levelu. Začínáte od nuly a musíte se zase zvedat," podotkl Breicetl.

V přípravě pomáhá české tenistce i čtyřhra, které se Krejčíková dál drží. "Paradoxně vám může pomoci, že když jsou turnaje čtrnáctidenní, tak máte vždycky den volna. A pro Báru je lepší si zahrát zápas než jít trénovat. V deblu si můžete zkusit servis, return a není tak fyzicky náročný. Udržíte si rytmus," řekl Breicetl.

Za mistrovské vystoupení ve Wimbledonu byl na Krejčíkovou hrdý. A když dostal otázku, zda jí po premiérovém titulu na travnatém grandslamu povolí i smažený sýr, kterým hráčka ráda "hřeší", shovívavě se usmál. "Jasně, měl bych říct, že to trenér nevidí rád, ale zapadá to do celé té mozaiky. Pokud se dostanete do dobré energie a pozitivního stavu, tak můžeme přimhouřit oko," doplnil Breicetl.