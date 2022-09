Baráž Davis Cupu v Izraeli zahájí Lehečka, pak nastoupí Macháč

Na sobotní čtyřhru jsou zatím nahlášení Zdeněk Kolář s Daliborem Svrčinou. Ve dvouhrách by měli program uzavřít Lehečka proti Lešemovi a Macháč proti Cukiermanovi.

"Složení dvouher pro první den jsem měl dopředu v hlavě. Kluci jsou zkušenější než Zdeněk Kolář nebo Dalibor Svrčina. U Izraele mě překvapilo nenasazení Oliela. Musíme se připravit na jejich trojku, protože ho neznáme. Je potřeba se podívat na to, jak hraje a jak se prezentuje," řekl Navrátil po losu ve videorozhovoru s novináři.

Dvacetiletý Lehečka, kterému patří v žebříčku ATP 63. místo, bude v duelu proti o sedm let staršímu Cukiermanovi favoritem. Rodákovi z Tel Avivu patří 450. místo na světě.

"Na začátek Davis Cupu se už těším. Hlavní je pro mě se teď připravit na soupeře, kterého moc neznám. Odpoledne strávím přípravou na zítřejší zápas a dáme s týmem dohromady strategii, aby to vyšlo," uvedl Lehečka.

Po něm půjde nastoupí o rok starší Macháč. Semifinalista nedávného challengeru ve francouzském Cassis vyzve 444. hráče světa Lešema. "Moc ho neznám, ale věřím, že když budeme hrát s Jirkou svou hru a makat každý míč, mělo by to stačit. Přistoupíme k tomu zodpovědně a budeme bojovat," podotkl Macháč.

DC WG I: IL vs. CZ

(Singles)

1. Daniel Cukierman vs. Jiri Lehecka

2. Edan Leshem vs. Tomas Machac

(Dubs)

3. Jonathan Erlich/Daniel Cukierman vs. Zdenek Kolar/Dalibor Svrcina

(Reverse Singles)

4. Edan Leshem vs. Jiri Lehecka

5. Daniel Cukierman vs. Tomas Machac