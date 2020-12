Bartoliová je maminkou, má dceru Kamilyu

"Rádi bychom vám představili naši malou princeznu Kamilyu, která se narodila v pátek 18. prosince. Jsme nejšťastnější rodiče a děkujeme Bohu za tento úžasný dar," oznámila Bartoliová na sociálních sítích.



36letá Francouzka se vdala za o šest let mladšího belgického fotbalistu Yahyou Boumediena v listopadu 2018. O dva roky později se stali rodiči.



Bývalá světová sedmička Bartoliová získala osm titulů, ten poslední překvapivě ve Wimbledonu 2013. Jen měsíc poté ukončila kariéru kvůli častým zdravotním potížím.





S předchozím přítelem zažila peklo

Rok po ukončení kariéry si Bartoliová našla přítele a zanedlouho se ukázalo, že jí udělal ze života peklo. Neustále ji psychicky terorizoval a opakoval, že je tlustá, až ji postupně donutil k drastickému zhubnutí.



A to Bartoliovou málem stálo to nejcennější, co člověk má. V roce 2016 totiž její extrémně zesláblé tělo napadl neznámý virus - nemohla používat běžnou vodu a s elektronikou mohla manipulovat pouze v rukavicích. Francouzka přiznala, že bojovala o život.



Po uzdravení naopak hodně přibrala, přesto v roce 2017 zatoužila po návratu na kurt. Na comeback se několik měsíců připravovala, kvůli bolestem loktu měnila styl servisu. Jenže i vzhledem k nadváze těžce nabírala zpět fyzickou kondici a během zvyšování tréninkových dávek ji začaly limitovat bolesti v oblasti žeber, bederní části zad a ramena. Na jaře 2018 boj o comeback vzdala.



V tenisovém světě tak působí už jen jako komentátorka. Angažmá už měla i jako trenérka, loni na podzim dokonce vedla bývalou vítězku French Open Lotyšku Jelenu Ostapenkovou a pomohla jí k triumfu v Lucemburku.