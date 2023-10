Bartůňková padla v tříhodinové bitvě, o čtvrtfinále v Kluži ji připravila domácí Bogdanová

19:16

Macháč má skalp Wawrinky

Tomáš Macháč na halovém turnaji ve Stockholmu využil své druhé šance k cennému skalpu. Třiadvacetiletý Čech, který byl po nezdaru v kvalifikaci nasazen do hlavní soutěže jako náhradník místo nemocného Alejandra Davidoviche do druhého kola, porazil bez ztráty servisu 6:4, 6:1 trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku ze Švýcarska a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na okruhu ATP. O jeho překonání se utká se Srbem Laslem Djerem (h2h 0:0).