Bartyová neztratila set ani s Collinsovou, má třetí grandslamový titul a je první domácí vítězkou Australian Open po 44 letech

Ashleigh Bartyová se loni zúčastnila pouhých 13 turnajů, přesto dokázala posbírat nejvíce titulů na tour (5), a sezonu, kterou uzavřela už po US Open, zakončit s vynikající bilancí 42 výher a pouhých osmi porážek. K ještě lepšímu roku má nakročeno letos.

Pětadvacetiletá Australanka na domácím kontinentu potvrdila, že je právoplatnou světovou jedničkou. Na generálce v Adelaide sice ztratila úvodní dějství s Cori Gauffovou, ale od té doby vyhrála všech 22 setů, v aktuální sezoně je stále neporažena (11-0) a na Australian Open splnila roli největší favoritky a pokračovala v dominanci na ženském tenisovém okruhu.

V sedmi zápasech v Melbourne Parku ztratila dohromady pouhých 30 gamů a po cestě do finále předvedla jediné zaváhání na podání. Po Lesje Curenkové, Lucie Bronzettiové, Camile Giorgiové, Amandě Anisimovové, Jessice Pegulaové a Madison Keysové neztratila set ani s Danielle Collinsovou, svou poslední přemožitelku na domácích akcích zdolala 6-3 7-6(2).

V utkání se jasně ukázala síla domácí šampionky v kritických momentech. Bartyová v úvodním dějství jediný brejkbol odvrátila vítězným forhendem a Collinsová naopak na jedinou hrozbu zareagovala dvojchybou.

Ve druhé sadě se ovšem Američanka uvolnila, přidala na agresivitě, lépe servírovala, Bartyová znervózněla, a Collinsová se dokonce dostala až do vedení 5-1. Třikrát byla dva míčky od vyrovnání stavu zápasu, ale v klíčových momentech nebyla dostatečně důrazná a posadila soupeřku zpět na koně. Domácí hvězda obrat dokonala v tie-breaku, který vyhrála jasně 7-2.

"Je to splněný sen. Jsem moc hrdá na to, že jsem Australankou," řekla Bartyová při slavnostním ceremoniálu. Měla radost, že finále sledovali z tribuny i její rodiče a sestry. "Z toho jsem unešená a stejně tak z publika, před lepším jsem nikdy nehrála. Vaší zásluhou jsem se uvolnila, předvedla svůj nejlepší tenis a díky tomu mohla skvělou Danielle porazit," uvedla.

"Vážně obdivuju, jakou hráčkou jsi," mluvila Collinsová směrem k Bartyové. "Bylo neuvěřitelné sledovat cestu Ash až na vrchol žebříčku a to, jak si plnila sny. Rozmanitost její hry je neskutečná, snad se mi podaří někdy do mé vlastní nějaké prvky zařadit," dodala.

Bartyová se ve čtvrtek stala první domácí finalistkou od roku 1980, kdy Wendy Turnbullová prohrála souboj o titul s Hanou Mandlíkovou. Australian Open se domácí šampionky dočkalo po dlouhých 44 letech, jako poslední v Melbourne Parku triumfovala Chris O'Neilová v roce 1978.

Rodačka z Ipswiche zvládla i své třetí grandslamové finále. Před třemi lety na antuce v Paříži porazila Markétu Vondroušovou a loni ve Wimbledonu přetlačila Karolínu Plíškovou. Dnešním vítězstvím si vylepšila svou parádní finálovou bilanci na 15-6, navíc zvládla 12 z posledních 14 soubojů o titul a deset z nich bez ztráty setu.

Jako teprve druhá aktivní tenistka (Serena Williamsová) a šestá v open éře zkompletovala grandslamové triumfy na všech površích. V aktivním poli mají více než tři grandslamové vavříny jen sestry Williamsovy, Naomi Ósakaová a Kim Clijstersová.

Ash and Australia will enjoy the #AusOpen moment, for sure.



Later this year, sights will set on completing the career Grand Slam with a US Open title.



Barty has won other hard court tournaments in the area (Cincinnati, Miami), but hasn't made it past fourth round in New York.