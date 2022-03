Bartyová se odhlásila z Indian Wells i Miami. Necítím, že bych mohla uspět, oznámila

Ashleigh Bartyová se v lednu vrátila na kurty poprvé od porážky ve třetím kole loňského US Open a následné čtyřměsíční pauze. Odehrála dva domácí turnaje v Adelaide a na Australian Open a oba vyhrála. Od konce ledna znovu nehraje a dává si minimálně dvouměsíční pauzu.



Pětadvacetiletá Australanka se odhlásila z prestižních březnových turnajů WTA 1000 v Indian Wells a Miami. V Kalifornii hrála naposledy před třemi lety, poslední dva starty na Floridě (2019 a 2021) proměnila v titul.



"Nemyslím si, že jsem na tom tak, abych mohla uspět na takovýchto turnajích. Proto jsem se rozhodla oba vynechat," uvedla Bartyová, která neprohrála už 22 setů v řadě.



I když Bartyová nebude v Miami obhajovat titul, neměla by přijít o post světové jedničky. Na aktuálně druhou Barboru Krejčíkovou má náskok bezmála tří tisíc bodů.



Na kurty se Bartyová plánuje vrátit v polovině dubna, kdy chce nastoupit na domácí půdě za Austrálii v Poháru Billie Jean Kingové proti Slovensku.

"I love these events and am sad not to be there competing but getting my body right must be my focus. My aim is to represent my country at the upcoming Billie Jean King Cup event in April."



