Bartyová se odhlásila z Indian Wells. Nejistý je i start na Turnaji mistryň

Bartyová naposledy hrála na US Open, kde vypadla ve třetím kole. Po Japonce Naomi Ósakaové a Američance Sereně Williamsové je další hvězdou, která zrušila účast v Indian Wells.

Podle trenéra Craiga Tyzzera si Bartyová bude muset start na závěrečném podniku sezony ještě rozmyslet vzhledem k jeho termínu a herním podmínkám v Guadalajaře.

Start v Mexiku by navíc podle kouče mohl narušit Bartyové přípravu na novou sezonu. Po návratu do Austrálie by totiž nejprve musela na dva týdny do karantény.