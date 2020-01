Bartyová se v Adelaide dočkala prvního domácího triumfu. Ve finále přehrála Jastremskou

Ashleigh Bartyová loni vyhrála pět turnajů včetně Roland Garros a Turnaje mistryň a stala se světovou jedničkou. Rok 2020 sice začala nečekanou prohrou v Brisbane s Američankou Jennifer Bradyovou, ale v Adelaide už přemožitelku nenašla.



Třiadvacetiletá Australanka na nové akci na WTA Tour kategorie Premier čtyřikrát potvrdila roli favoritky. Proti Rusce Anastasii Pavljučenkovové, Češce Markétě Vondroušové, Američance Danielle Collinsové a v dnešním finále i proti Ukrajince Dajaně Jastremské.



Bartyová předvedla skvělýá vstup do finále. Úvodní hru na returnu sice čistou hrou prohrála, ale pak získala jedenáct fiftýnů po sobě a vypracovaný náskok si pak při svém podání snadno pohlídala. Navíc přidala druhý brejk a po půl hodině vedla 1-0 na sety.



A když se favorizovaná Australanka ve druhé sadě do vedení 2-0, vypadalo to na rychlý konec. Jastremská se však nevzdala, vývoj otočila a za stavu 4-3 měla dokonce dva brejkboly. Jenže Bartyová soupeřku k obratu nastartovat nenechala, obě hrozby zlikvidovala, duel ukončila ziskem 10 míčků v řadě a zvítězila 6-2 7-5.



Podrobnosti připravujeme.

• WTA PREMIER ADELAIDE •

Austrálie, tv. povrch, 848.000 dolarů

sobotní výsledky (18. 01. 2020) • Dvouhra - finále • Bartyová (1-Austr.) - Jastremská (Ukr.) 6-2 7-5