Bartyová smetla i Keysovou a je první domácí finalistkou Australian Open po 42 letech

Ashleigh Bartyová se loni zúčastnila pouhých 13 turnajů, přesto dokázala posbírat nejvíce titulů na tour (5), a sezonu, kterou uzavřela už po US Open, zakončit s vynikající bilancí 42 výher a pouhých osmi porážek. K dalšímu fantastickému roku má nakročeno letos.

Pětadvacetiletá Australanka na domácím kontinentu potvrzuje, že je právoplatnou světovou jedničkou. Na generálce v Adelaide sice ztratila úvodní dějství s Cori Gauffovou, ale od té doby vyhrála všech 20 setů, v aktuální sezoně je stále neporažena (10-0) a na Australian Open pokračuje v dominanci.

V šesti zápasech v Melbourne Parku ztratila dohromady pouhých 21 gamů a jediné podání. Po Lesje Curenkové, Lucie Bronzettiové, Camile Giorgiové, Amandě Anisimovové a Jessice Pegulaové nedala šanci ani třetí americké soupeřce v řadě, chybující semifinalistku ročníku 2015 Madison Keysovou vyřídila za 62 minut debaklem 6-1 6-3.

