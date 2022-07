Bautista měsíc po pozitivním testu na covid ukončil osmileté čekání na antukový triumf

Roberto Bautista před měsícem po suverénním vstupu do letošního Wimbledonu musel ze soutěže kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 odstoupit. Po dvou týdnech se na kurty vrátil, v Bastadu i ve Gstaadu ale skončil hned po svém úvodním vystoupení.



Tento týden v rakouském Kitzbühelu ale na jednom ze dvou posledních antukových turnajů ATP v sezoně začal vítězně a nakonec nenašel přemožitele. Jediný set ztratil ve čtvrtfinále s Jiřím Lehečkou, který dokonce podával na vítězství.



V dnešním finále si už 34letý Španěl poradil snadno s domácím 205. hráčem světa Filipem Misolicem. 20letého Rakušana, který tento týden debutoval díky divoké kartě na turnaji ATP a hned si připsal čtyři výhry, porazil za hodinu a 34 minut 6-2 6-2.







20. hráč světa Bautista ve svém celkově 21. finále získal 11. titul. Na antuce triumfoval teprve podruhé, poprvé se mu to povedlo již před osmi lety v německém Stuttgartu. Letos už slavil v Dauhá, kde ukončil tříleté čekání na triumf, a se dvěma trofejemi vyrovnal své nejúspěšnější sezony 2014, 2016, 2017 a 2018.



Bautista se nyní přesune do zámoří, kde ho před US Open čekají podniky Masters 1000 v Montréalu a Cincinnati.



Misolic po životním turnaji vyletí ve světovém žebříčku na 136. místo a o 58 pozic vylepší své maximum.

• ATP 250 KITZBÜHEL •

Rakousko, antuka, 534.555 eur

sobotní výsledky (30. 07. 2022) • Dvouhra - finále • Bautista (3-Šp.) - Misolic (Rak.) 6:2, 6:2. • Čtyřhra - finále • Martínez/Sonego (Šp./It.) - Pütz/Venus (1-Něm./N. Zél.) 5-7 6-4 10-8