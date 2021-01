Bautista přirovnal karanténu v Melbourne k "vězení, ale s WiFi", poté se omluvil

Třináctý hráč světa Roberto Bautista přirovnal přísné podmínky povinné 14denní karantény před australskými turnaji k pobytu ve vězení, s tím rozdílem, že tenisté mají možnost díky WiFi alespoň surfovat na internetu. "Kontrolují tady všechno, je to jak být ve vězení. Tohle je totální fiasko." Španělský tenista celou konverzaci považoval za soukromý rozhovor, který se neměl dostat do médií. Za své výroky se později omluvil.

Soukromou konverzaci zveřejnila izraelská televizní stanice Sport 5. "Je to jak být ve vězení. Je to stejné, my akorát máme WiFi. Tihle lidé nemají o tenise ani páru, nevědí nic o tréninkových kurtech, nevědí vůbec nic. Tohle je totální fiasko, kontrolují tady všechno. Není to chyba australské tenisové federace, ale vlády," zlobil se Bautista na australské úřady.

"Sice můžete trénovat či cvičit na pokoji, ale to není to samé. Cítím se tu hrozně stísněně a nedokážu si představit, jak tu vydržím dva týdny. Je to opravdu těžké. Musím zapracovat na své psychice a být trpělivý," dodal.

Exclusive: world number 13 @BautistaAgut rips the authorities in Australia ahead of AUSTRALIAN OPEN. "It's like a jail here" pic.twitter.com/PWwQL7ngES — Sport5 (@sport5il) January 18, 2021

Soukromá konverzace se dle slov Bautisty do médií vůbec neměla dostat. Jenže se stalo a španělský tenista se později za své výroky omluvil. "Chci se omluvit všem, kterých se video dotklo. Jedná se o soukromou konverzaci, jež byla vytržena z kontextu a zveřejněna v médiích bez mého vědomí či souhlasu," napsala světová třináctka na sociální sítě.

"Já i můj kouč se řídíme pravidly stanovenými australskou vládou i tenisovou federací, abychom nikoho neohrozili. Tohle jsou pro nás sportovce a celý svět těžké časy. Chci poděkovat všem, kteří umožnili, aby se tenis zase hrál, a samozřejmě i těm, kdo proti covidu-19 každodenně bojují. Musím uznat, že se jim tady v Austrálii šíření viru vážně skvěle podařilo potlačit."