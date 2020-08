Bautista vyřadil obhájce titulu Medveděva a vyzve oblíbeného soka na hardu Djokoviče

Daniil Medveděv neobhájí titul na Western & Southern Open, které se letos výjimečně přesunulo ze Cincinnati do New Yorku. Třetí nasazený Rus ve čtvrtfinále neudržel náskok setu a brejku proti Španělu Robertu Bautistovi a prohrál 6-1 4-6 3-6.



Medveděv měl přitom parádní vstup do utkání, když získal prvních pět gamů a ve druhé sadě po obratu z 3-5 vedl 6-1 a 4-3 s brejkem v zádech. Ovšem Bautista se nevzdal, vynutil si třetí dějství a o to navzdory prohranému podání hned v úvodu ukončil proměněním třetího mečbolu.



"Po prvním setu jsem přemýšlel o spoustě špatných věcí. Snažil jsem se pak něco změnit. Povedlo se mi pár skvělých volejů a nakonec z toho byl velký comeback," komentoval 12. hráč světa Bautista, jehož manželka v září očekává narození prvního potomka.



O finále, které si na turnaji Masters 1000 zahrál dosud jen v Šanghaji 2016, se utká proti Novaku Djokovičovi. 32letý Španěl sice prohrává ve vzájemné bilanci s o rok starším Srbem 3-8, ale všechny tři výhry zaznamenal v posledních třech střetnutích na tvrdém povrchu - v Šanghaji 2016, Dauhá 2019 a Miami 2019.



"On letos ještě neprohrál. Je to skvělý tenista, má spoustu zbraní. Pokusím se hrát svůj nejlepší tenis, jinak nebudu mít šanci ho porazit. Pokud dokážu hrát na vysoké úrovni, tak to bude dobrý zápas," očekává Bautista.



Světová jednička Djokovič ve středu přehrál 6-3 6-1 Němce Jana-Lennarda Struffa, který hrál ve svém největším čtvrtfinále kariéry, a vedení ve vzájemné bilanci upravil na 4-0. Svou letošní bilanci si vylepšil na 21-0.







Velmi dobrou formu má po koronavirové pauze Milos Raonic. S nezvykle dlouhými vlasy hrající Kanaďan po dvousetových výhrách nad Samem Querreym, Danem Evansem a Andym Murray, jehož porazil po předchozí sérii devíti porážek, zvládl i třísetovou bitvu s Filipem Krajinovičem, jenž v předchozích kolech deklasoval Mártona Fucsovicse i světovou trojku Dominica Thiema.



Raonic přitom prohrával už 4-6 a 3-5, ale na poslední chvíli se mu povedl první brejk a v tie-breaku si vynutil třetí set. V něm za stavu 4-5 čelil mečbolu, dokázal ho však zlikvidovat, vzápětí zaznamenal rozhodující brejk a nakonec duel po dvou a tři čtvrtě hodinách ukončil.



"Bylo to hodně na hraně. On ve druhéms etu podával na vítězství, ve třetím měl mečbol. Vytvořil si hodně šancí. Měl jsem trochu štěstí, že se to otočilo na mou stranu," přiznal Raonic.



O postup do finále si 29letý Raonic zahraje se Stefanosem Tsitsipasem (h2h 1-0). Čtvrtý nasazený Řek nemusel proti Reillymu Opelkovi odehrát ani jeden set, neboť mu americký soupeř po odvrácení prvních dvou brejkbolů vzdal za stavu 6-5 kvůli bolestem kolena.



Tsitsipas má za sebou tři vítězné zápasy proti více než dvoumetrovým soupeřům - Kevinu Andersonovi (203 cm), Johnu Isnerovi (208 cm) a Opelkovi (211 cm). Raonic bude v semifinále jeho 'nejmenší' soupeř (196 cm).



Semifinálové zápasy byly odloženy na pátek. Pořadatelé Western & Southern Open totiž na protest proti rasismu a sociální nespravedlnosti odložili celý čtvrteční program.

• ATP MASTERS 1000 NEW YORK •

USA, tv. povrch, 4.674.780 dolarů

středeční výsledky (26. 08. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Djokovič (1-Srb.) - Struff (Něm.) 6-3 6-1 Bautista (8-Šp.) - Medveděv (3-Rus.) 1-6 6-4 6-3 Tsitsipas (4-Řec.) - Opelka (USA) 5-6 / skreč O. Raonic (Kan.) - Krajinovič (Srb.) 4-6 7-6(2) 7-5