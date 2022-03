Bencicová a Ósakaová v Miami prožívají nejlepší turnaj po dlouhých měsících a svedou souboj o finále

Belinda Bencicová loni v srpnu slavila na olympijském turnaji v Tokiu zisk zlaté medaile. Na zbylých pěti turnajích včetně US Open ale vypadla vždy ve čtvrtfinále.



Čtvrtfinálové prokletí zlomila až po sérii sedmi nezdarů na turnaji WTA 1000 v Miami, kde hrála čtvrtfinále poprvé v kariéře. 25letá Švýcarka se v něm po sedmi letech střetla s Australanku Darjou Savilleovou, zvítězila jednoznačně 6-1 6-2 a vzájemnou bilanci vyrovnala na 2-2.



"Jsem vážně šťastná. Očekávala jsem komplikovaný zápas, protože Darja hraje úplně jinak. Zůstává daleko za základní čárou, takže mým plánem bylo hrát útočně. Jsem ráda, že jsem zpátky na správné cestě," řekla Bencicová, teprve třetí švýcarská semifinalistka v historii turnaje.







Bencicová cestou do semifinále neztratila s žádnou ze čtyř soupeřek víc jak pět gamů. V boji o 14. finále, v nichž má bilanci 5-8, bude její soupeřkou Naomi Ósakaová (h2h 4-1), se kterou prohrála pouze před devíti lety na turnaji ITF. Naposledy ji porazila v osmifinále US Open 2019, kde soupeřka obhajovala titul.



Také Ósakaová ve čtvrtfinále dovolila soupeřce uhrát jen tři gamy. Domácí světovou jedenáctku Daniellu Collinsovou smetla 6-2 6-1, vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3-0 a poprvé od triumfu na loňském Australian Open vyhrála na jednom turnaji čtyři zápasy po sobě.



"Jsem ráda, že jsem zápasem prošla takhle rychle. Soustředila jsem se hlavně na dobré returny. Byl to tady můj první večerní zápas, takže jsem nevěděla, jaké budou podmínky. Ale zvládla jsem to dobře," komentovala Ósakaová, jež si pomohla 25 winnery včetně 13 es a udělala pouhé tři nevynucené chyby. Naopak soupeřka, kterou limitovala bolest krční páteře, spáchala 7 dvojchyb.



Loni v Melbourne si čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová zahrála také své poslední finále, v nichž má bilanci 7-3. Na konci března našla po sérii 23 výher přemožitelku, během jara pak bývalá světová jednička začala bojovat s psychickými potížemi, vynechávala turnaje a v žebříčku klesla na 77. místo.



24letá Ósakaová je druhou Japonkou v semifinále Miami Open. Jako dosud jediná byla mezi kvartetem nejlepších Kimiko Dateová Krummová (1993 a 1995).







O druhé semifinálové dvojici se rozhodne ve středu v soubojích Petry Kvitové s Igou Šwiatekovou a Pauly Badosaová s Jessicou Pegulaovou.





• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

úterní výsledky (29. 03. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Bencicová (22-Švýc.) - Savilleová (Austr.) 6-1 6-2 Ósakaová (Jap.) - Collinsová (9-USA) 6-2 6-1