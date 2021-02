Bencicová v Adelaide zastavila domácí Sandersovou a po více než roce postoupila do semifinále

Belinda Bencicová kvůli zranění ruky hraje teprve svůj čtvrtý turnaj po loňské koronavirové pauze a v Adelaide zatím využívá velmi příznivého losu. Po Misaki Doiové neztratila set ani s domácí Storm Sandersovou, debutantku ve čtvrtfinále podniků WTA za hodinu a půl porazila 6-2 6-4.

Jak proti Doiové, tak Sandersové vypadá skóre jednoznačně, ovšem švýcarská favoritka se v obou utkáních trápila na podání. Japonce nabídla celkem 12 brejkbolů, z nichž deset odvrátila, dnes proti Sandersové zlikvidovala osm z devíti hrozeb.

Třiadvacetiletá Bencicová dnešním vítězstvím přerušila sérii tří čtvrtfinálových nezdarů a čeká ji první semifinále od předloňského Turnaje mistryň. O své celkově 11. finále se utká s Cori Gauffovou.

Gauffová v Adelaide včetně kvalifikace vyhrála už pět zápasů a počtvrté v řadě uspěla po třísetovém boji, z toho potřetí po obratu. Šestnáctiletá Američanka dnes zdolala 2-6 6-4 6-4 krajanku Shelby Rogersovou, přestože ve druhém i třetím setu prohrávala 2-4, a zaútočí na své druhé kariérní finále.

